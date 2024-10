Trabajadores, jubilados y una visita al interior: cómo será la campaña de Cristina Kirchner en la interna del PJ

La base operativa, claro está, funciona en Rodríguez Peña 80, sede del Instituto Patria. No obstante, la idea es desplegar mesas territoriales en todo el país y sumar "recorridas muy pequeñas" en las cuales se la muestre en contacto con jubilados, o en fábricas con trabajadores. Las locaciones se decidirán un día antes, pero está prevista al menos un viaje al interior.

CFK La Matanza 2.mp4 Cristina Fernández de Kirchner encabezará una capaña corta de cara a las elecciones del PJ.

Desde entonces, el conflicto con el gobernador Axel Kicillof escaló. La decisión del mandatario bonaerense de no pronunciarse causó malestar en el Patria, y en esa línea el senador y mano derecha de la exmandataria Oscar Parrilli reclamó: "Estamos esperando un pronunciamiento claro, contundente y explícito por parte del gobernador a favor de a la candidatura de Cristina Kirchner a presidir el PJ”. Finalmente, el mandatario bonaerense publicó una carta en la que no se manifestó a favor, aunque aclaró que (Ricardo) Quintela no es su candidato.