Máximo Kirchner será querellante en la causa por el espionaje ilegal

En el texto elevado este lunes en Comodoro Py, vía electrónica, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó: "Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado".