Debate presidencial: qué dijeron Sergio Massa y Javier Milei sobre la economía que viene

El debate rumbo al balotaje tuvo una fuerte presencia de cuestiones económicas , sobre las cuales Sergio Massa le exigió a Javier Milei brindar definiciones "por sí o por no", en temas como subsidios, dolarización, Banco Central y jubilaciones.

"Decime "sí o no" si van a dolarizar la economía, si van a cerrar el Banco Central , si van a volver las AFJP , si van a eliminar los subsidios ", disparó Massa al arranque del debate.

Subsidios

El candidato oficialista acusó a Milei de pretender "recortar los subsidios y llevar las tarifas a niveles altísimos".

Y le insistió a Milei en que brinde definiciones "por sí, o por no": "Sí, vamos a terminar con la inflación, sí, vamos a cerrar el Banco Central", respondió el libertario. Pero sobre las tarifas aclaró que "antes de aumentarlas primero vamos a recuperar el ingreso de la gente".

Comercio exterior

Otro de los cruces más duros estuvo vinculado con la relación comercial con el mundo.

Massa acusó a Milei de pretender terminar las relaciones comercial con Brasil y China. Milei lo negó, pero sostuvo que el comercio exterior debe estar orientado por el sector privado.

"El Estado no tiene que meterse en la negociaciones entre privados. Cuando te querés meter es para sacar alguna ventajita para tus amigos", disparó el libertario.

Massa lo acusó de pretender fundir a las economías regionales del interior del país, que basan sus exportaciones en las ventas a China y también buscó sembrar dudas sobre el conocimiento de Milei sobre cómo funciona el Estado. "Vos que sabés, por qué no me explicás como beneficiás a tus amigos con las SIRA (autorizaciones para importar)", le reprochó Milei.

DEBATE PRESIDENCIAL UBA FINAL.jpg

En otro orden, Milei explicó: "como liberal libertario, creo profundamente en el comercio internacional y en la apertura. Los países más abiertos al mundo tiene ingresos per cápita nueve veces mayor a los que son cerrados".

Asimismo, consideró que "no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales" y continuó: "El Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es lo que está pasando en el Mercosur, que no tiene calle de salida y no progresa hacia ningún lado".

El libertario ratificó su "alineación con Estados Unidos, Israel y el mundo libre" y añadió: "No estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, las libertades individuales que avanzan sobre los individuos ni la paz. Con esos no quiero saber nada".

Salarios y actividad económica

Milei prometió que su eventual gobierno "permitirá que la economía se recupere" y disparó: "El problema es que vos Sergio nos reventaste los ingresos. Con vos como ministro de Economía cayeron 33% los ingresos. Si tuviéramos los mismos ingresos que la convertibilidad, antes de tener la miseria que tenemos con vos, de 350.000 pesos, tendríamos 1.800.000 pesos. Mirá la miseria que generaste", le espetó al candidato de Unión por la Patria.

Por último, Massa postuló que la forma de salir de la crisis es "con aumento de las exportaciones, con los 40.000 millones más que el país va a exportar el año que viene, con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos". También reiteró su voluntad de avanzar en "un acuerdo de unidad nacional que permita la reducción del sistema de impuestos y de las retenciones, y un camino de simplificación tributaria para que pymes y comercios no hagan un curso para pagar impuestos".

Producción y trabajo

Milei alertó que el número de empleados privados "está estancado desde 2011" y afirmó que éso es así "porque no hay inversión, por la presión fiscal".

"En la Argentina es imposible ganar dinero. Si se llegara a ganar plata, aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso y la igualdad de oportunidades y va y le roba el resultado del fruto de su trabajo", lanzó.

Y añadió: "El sector privado ahorra un montón en la Argentina. El problema es el Estado".

Luego de que Massa pusiera sobre la mesa la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea, el libertario rechazó esa idea: "Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos. Fracasé cuando te quise enseñar".

"Lamento que opines de temas de los que no sabés", manifestó, tras lo cual agregó: "Vos querés regular el comercio y yo lo quiero libre. Cuando decís proteger (a la industria), decís hacer negocio con los amigos en detrimento de los argentinos de bien".

En el cierre del eje temático Producción y Trabajo y ante la acusación de Massa de que LLA aspira a eliminar derechos laborales, Milei planteó: "Mi programa es el que planteo yo, no la mentira que decís vos".

debate-massa-milei-final.jpg

FMI y el rol del Estado

Massa afirmó que "Argentina necesita rediscutir su programa con el Fondo (Monetario Internacional) que es inflacionario, aumentar el programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo".

Para ello enumeró cuatro premisas a adoptar a partir del 10 de diciembre: "Vamos al superávit fiscal, al superávit comercial, a un régimen de competitividad y de acumulación de reservas que permita ir pagando le al Fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina".

Por su parte Milei, expresó que "Argentina lleva 100 años de decadencia: Inició el Siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy somos el número 130. Tenemos 45 % de pobres, 10% de indigentes y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación consecuencia del modelo de la casta basado en la premisa que a donde hay una necesidad nace un derecho".

A eso contrapuso que "para los economistas de verdad, todos los problemas se resuelven con mercado, propiedad privada, precios libres y sin intervención estatal, pero eso no le gusta a la casta política, que durante 113 años tuvo déficit fiscal que financia con deuda que carga a las generaciones futuras y que termina siempre defaulteando, convirtiendo al país en el máximo defaulteador serial", subrayó el libertario.