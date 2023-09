Melconian dio a conocer cuál es su límite con Javier Milei

“Nosotros, los que se supone que somos economistas técnicos con alguna cintura política, no debemos entrar en la rosca o la roña de la política , porque el político de profesión a veces se entiende tentado a eso. Yo no miento”, añadió.

“Me apena esto que acabo de leer de Milei [con críticas a los economistas]. Me bancaría que me lo diga a mí porque es un mano a mano, pero con 170 tipos con los que también he discutido, pero hay tipos muy serios. Dice 170 fracasados, no puede ser”, explicó.

Dolarización: 170 economistas criticaron la propuesta de Javier Milei

A través de un documento especial, un grupo de más de 170 reconocidos economistas dieron a conocer una serie de críticas al plan de dolarización que impulsa el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, como una de sus promesas de campaña de las elecciones 2023.

El documento de dos páginas se titula "La dolarización es un espejismo" y allí se analiza la situación actual de la economía argentina, al mismo tiempo que la publicación cuestiona una de las propuestas centrales del plan económico que viene sosteniendo sistemáticamente el candidato Milei. Entre los economistas firmantes, hay figuras de todos los colores políticos.

En la publicación, figuran las firmas de los economistas de todos los espectros ideológicos, desde Miguel Angel Broda, Roberto Frenkel, José Luis Machinea, Daniel Marx, Juan Llach, Marina Dal Poggetto, Daniel Heymann, hasta Nicolás Gadano, Ricardo Delgado, Andrés López, Miguel Kiguel, Eduardo Levi Yeyati, Javier González Fraga, Diego Bossio, Martín Rapetti y se siguen sumando las firmas.

El texto plantea, como primer eje, que para llevar a cabo la dolarización que propone Milei hay un obstáculo "insalvable" que es la falta de dólares para llevar adelante el plan.

"En el marco de las propuestas de campaña presentadas por los diferentes candidatos a la presidencia ha comenzado a considerarse en la discusión pública la posibilidad de que Argentina cierre su Banco Central y adopte el dólar estadounidense como única moneda de curso legal. Quienes firmamos este documento -profesores e investigadores de Economía en diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, economistas del sector privado, especialistas y hacedores de políticas públicas- consideramos que un intento de dolarización formal sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina", sostienen los profesionales de la economía.

Y además manifestaron: "Aunque la promesa de contar con una moneda estable ha generado seguramente la esperanza de amplios sectores de la población castigados por la continua erosión del poder adquisitivo de sus ingresos, la experiencia internacional y la propia situación de nuestra economía indican que la propuesta en cuestión está lejos de ser una panacea y que, por el contrario, podría generar múltiples dificultades para nuestro desempeño inmediato y futuro".