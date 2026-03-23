Mientras avanza el caso $LIBRA, revelan un proyecto para lanzar monedas con la imagen de Javier Milei

Chats, documentos y reuniones en Casa Rosada exponen un plan para acuñar piezas de oro y plata con la figura presidencial. La iniciativa, que no prosperó, forma parte del expediente que investiga posibles maniobras irregulares.

Las monedas con la cara de Milei que finalmente nunca vieron la luz.

Un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con la imagen de Javier Milei surgió en el marco de la causa $LIBRA , a partir de pericias al celular del empresario Mauricio Novelli. La iniciativa incluía reuniones oficiales y una estrategia comercial que finalmente no se concretó.

Según reconstruyó Infobae, el plan era impulsado por el entorno del empresario Mauricio Novelli , quien mantenía contactos con figuras cercanas al Gobierno y articulaba el desarrollo del proyecto junto a inversores extranjeros.

Las conversaciones analizadas por la Justicia revelaron la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Proj. Argentina” , donde se discutían detalles del negocio.

En ese espacio participaban también Iván Canales Vandewijngaerden , de la consultora ICV Advisors , y el financista Gregor Beck , vinculado a firmas europeas del mercado de metales preciosos. Allí se delineó la idea de acuñar monedas con el rostro de Milei, acompañadas por símbolos como el león y consignas políticas, con el objetivo de insertarlas en el mercado local e internacional.

De acuerdo a la investigación, el proyecto contemplaba no solo la emisión de monedas, sino también una estrategia más amplia de monetización de la imagen presidencial , que incluía la venta de merchandising como indumentaria y otros productos.

Novelli Milei Al igual que en el caso $LIBRA, quien estaba detrás era Mauricio Novelli.

Infobae detalló que incluso se había avanzado en una prueba de acuñación realizada en Alemania y en un documento confidencial que describía el potencial comercial del plan.

Las gestiones incluyeron reuniones en la Casa Rosada, donde los impulsores del proyecto fueron recibidos por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Estos encuentros, registrados oficialmente entre abril y noviembre de 2024, formaban parte de las negociaciones para avanzar con la iniciativa.

Los chats también evidencian discusiones internas sobre el formato del producto -si debía ser moneda o medalla-, su validación institucional y la magnitud del negocio. En ese contexto, se proyectaban ventas de miles de unidades y un esquema de ganancias que incluía incluso un porcentaje destinado a beneficencia.

Por qué no prosperó el proyecto

Sin embargo, el proyecto quedó finalmente en stand by tras resistencias internas dentro del propio entorno oficial. Según surge de los mensajes, existían sectores que se oponían a su implementación, lo que terminó frenando su desarrollo antes de fin de 2024.

La iniciativa se suma como un elemento más dentro del expediente judicial por el caso $LIBRA, que está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La investigación busca determinar si existieron vínculos indebidos entre operadores privados y funcionarios o un eventual uso inapropiado de la investidura presidencial en proyectos con fines comerciales.