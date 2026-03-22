$LIBRA: nuevos videos del celular de Mauricio Novelli revelan el lazo comercial que existió desde hace años con Javier Milei

El material se encontró entre los 4 Terabytes de información que contiene el teléfono. El Presidente promocionaba la firma de traders del principal imputado por la estafa de $LIBRA desde 2021 y el vínculo devela -para los investigadores- una "unidad de negocios" previa al tweet.

Javier Milei y Mauricio Novelli se estrechan en un abrazo al terminar la filmación de la promoción de la empresa del trader que estuvo detrás de $LIBRA

Las filtraciones del contenido del celular de Mauricio Novelli no se detienen y trascienden temporalmente para conocer cuánto se extendió en el tiempo el vínculo comercial y amistoso entre el trader acusado de presunta estafa por medio del token $LIBRA , y el actual presidente Javier Milei .

Ámbito accedió, en exclusiva, a dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él . Video que termina con ambos a los abrazos.

Estos nuevos documentos audiovisuales, que se encontraban en el celular de Novelli, están acorde con la publicidad que durante varios años hizo Milei de la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales, por las cuales habría recibido un ingreso regular .

A su vez, explican los motivos por los cuales, tal como reveló recientemente Ámbito , Novelli se sentía autorizado a la hora de hablar en nombre del Presidente y su hermana Karina Milei cuando apenas llevaban días en la Casa Rosada. En este caso fue para organizar la cita denominada Tech Forum en el Hotel Libertador con, como dijo Novelli en su diálogo con Roxana Cozzo, Banquet Manager del Hotel, “empresarios super millonarios”. El material hallado por este diario es previo a ese encuentro, hasta ahora pensado como punto de inicio de la relación .

Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Quien lo alienta tras el primer fallo, que termina con Milei insultando, es el propio Novelli .

Milei recomienda Profesional Traders - HORIZONTAL Javier Milei recomienda la empresa de Mauricio Novelli en la filmación recuperada del celular del principal imputado por la estafa de $LIBRA. De fondo, se escucha la voz de Novelli alentándolo.

Milei y Novelli, una relación previa a $LIBRA

El segundo video, que culmina con Milei y Novelli fundiéndose en un abrazo, dura dos minutos, 33 segundos, y mientras el Presidente habla sobre los modelos de crecimiento se ve a Novelli sentado a su lado trabajando sobre su notebook.

Filmado desde un celular y con el símbolo de la empresa de Novelli y Welsh detrás, NW, el economista libertario expone sobre sus aportes a la teoría macroeconómica: “Bajo por el equilibro de mercado de bienes y salgo de ahí al mercado de factores. entonces, ¿qué pasa? Te permite ver cómo las políticas de corto plazo no solo tirás la macro, sino que tirás los efectos intertemporales. Quedó buenísimo. O sea, sirve para dar clases de macro”.

Dato de color: después de su breve ponencia y a pesar de haberse manifestado como un anticuarentena feroz, se ve cómo Milei se pone el barbijo que lleva bordado el símbolo del león libertario al igual que el resto de los asistentes. Una paradoja si se tiene en cuenta que, acto seguido, se abrazan.

En el minuto, 57 segundos, Milei se dispone a irse, mientras Novelli le dice: “Te acompaño, Javi”. Luego charlan sobre algo que Milei está interesado en que Novelli le cuide porque se puede romper, aunque no se entiende muy bien qué es.

Hasta ahora, las clases que se conocían de Milei en la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero por estos nuevos videos se puede saber que también fueron presenciales.

Milei saludo Novelli - HORIZONTAL El segundo video hallado en el celular de Mauricio Novelli da cuenta de los inicios de la relación mucho antes del Tech Forum y de la familiaridad con la que se manejaban, por el contexto del barbijo, en plena vigencia de las medidas de prevención por la Pandemia.

Según pudo saber Ámbito, en total el material que se pudo extraer del celular de Novelli es el equivalente a cuatro terabytes. Por esto, cabe especular con que son muchas las revelaciones que tendrán lugar en las próximas semanas y que todas ellas estarán marcadas por el cada vez más sólido vínculo comercial entre Novelli y los Milei, los beneficios a los que habría accedido el trader y los presuntos pagos que habría percibido el actual Presidente en el marco de los cursos y la promoción de los proyectos de NW.

En ese sentido, los múltiples videos, mensajes de voz y de texto que se conocieron en las últimas semanas llevaron a los investigadores que asesoran a la querella a reforzar la idea de que el vínculo entre los hermanos Milei y Novelli en realidad configuraba “una unidad de negocios que excede el caso del token $LIBRA”.