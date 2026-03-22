Tras su viaje a Hungría, Javier Milei regresó al país y retoma la agenda local

Tras su regreso al país, Javier Milei encara una semana clave para su gobierno, con una agenda centrada en consolidar el rumbo económico, avanzar con reformas estructurales y contener el impacto del ajuste en el frente social. En el plano económico, el Ejecutivo buscará profundizar las medidas de orden fiscal y desregulación, al tiempo que mantiene negociaciones con distintos actores para sostener el programa. La evolución de variables como la inflación y el consumo seguirá siendo determinante para el clima político de los próximos días.

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En paralelo, el Gobierno deberá retomar el diálogo con el Congreso para destrabar iniciativas pendientes, en un escenario donde las alianzas siguen siendo frágiles. La capacidad de construir acuerdos será clave para avanzar con proyectos centrales de la gestión.

El frente social aparece como uno de los principales focos de atención. En medio de señales de deterioro en el humor social, distintos sectores anticipan protestas y reclamos, lo que obliga al oficialismo a equilibrar su agenda de reformas con la necesidad de sostener gobernabilidad.

Con este escenario, el regreso del Presidente se da en un contexto de alta exigencia política, donde cada decisión impacta no solo en la economía sino también en la estabilidad del clima social y la proyección de su gobierno.

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