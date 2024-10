Miguel Ángel Pichetto cruzó a Javier Milei por el tratamiento de la ley de DNU: "Tiene el veto si no le gusta"

" Tiene el instrumento del veto si no le gusta la ley ", sentenció Pichetto. En detalle, el proyecto busca modificar la definición de "necesidad y urgencia" además de proponer la ampliación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (que revisa los DNU) y que el Poder Legislativo tenga un tiempo límite para ratificar los decretos y no para revocarlo.

pichetto.jpg Pichetto ironizó sobre el descontento del Gobierno sobre el proyecto que busca cambiar las regulaciones sobre los DNUs.

En este contexto, y luego de las acusaciones esbozadas por el oficialismo, Pichetto aseguró que el proyecto se está tratando "en el marco de una comisión", lo que para el diputado refleja algo "normal dentro del ámbito del Congreso".

“Yo no creo en una visión tan dramática. Tiene el instrumento del veto si no le gusta la ley. Me parece que el Congreso lo único que no puede hacer es no discutir los temas”, sostuvo en declaraciones radiales el legislador.

No es la primera vez que ambos políticos se cruzan con declaraciones mediáticas. El pasado domingo el Presidente acusó "miserable, rastrero y repugnante" el discurso y la imagen política de Pichetto. Ante esto, el representante de Encuentro Federal sentenció: "No tengo mucho interés en personalizar una disputa en términos de agravios personales. Yo le contesté que miserable era la situación que estaba viviendo graves dificultades”.

El debate en Diputados por la reforma de DNUs

Los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal fueron los encargados de impulsar cambios en el régimen que regula la sanción de DNU por el Poder Ejecutivo. La legislación actual pone trabas al proceso de revisión de los decretos, con el objetivo de facilitar la gobernabilidad en situaciones de crisis.

En este contexto, la ley marca que, tras un Decreto, se debe establecer una comisión bicameral que debe expedirse, en un plazo de 10 días. Además, también dictamina que se requiere el rechazo de las dos cámaras del Congreso para que se caiga un DNU.

El proyecto comenzó a debatirse el pasado miércoles 16 de octubre. Durante el encuentro, el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) remarcó el contexto en el que se inserta el debate: "Tenemos que ser conscientes que la Bicameral de Trámite Legislativo no está funcionando: no sabemos si se está buscando un bloqueo o hay otro tipo de problema, pero lo cierto es que hay pedido de diputados para que funcione y después de ordenar todos los DNUs de presidentes anteriores siguen sin reunirse".

"Hay predisposición de más bloques de hacerlo y tenemos que ser sinceros: desde el dictado desde el DNU 70/2023 se abrieron un montón de discusiones que antes no se daban con este tema", agregó el diputado. Por último, Agost sentenció: "no podemos permitir institucionalmente desde este Congreso que el próximo presidente, sea quien sea, pueda derogar con un DNU todos los DNUs anteriores o que ponga en crisis los cambios positivos".

Por otro lado, durante el debate la diputada Paula Penacca (Unión por la Patria) solicitó que se vuelva a tratar la investigación a los seis diputados que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, conflicto que se debatía en la Comisión de Peticiones, una de las que conformó el plenario de este miércoles junto a Asuntos Constitucionales. La exposición peronista la expuso el santafesino Diego Giuliano quien planteó que "no es una opción la Bicameralidad, sino que es una decisión después de haber superado todas las dificultades la organización nacional".

"Ha habido una pulsión ejecutivista muy fuerte a raíz de la emisión de DNUs que han significado un abuso del sistema", concluyó Giuliano. Por su parte, Penacca comentó: "El Presidente tendrá que aprender a dialogar y construir consensos un poquito más amplios más allá del tercio, para poder aprobar sus leyes y no tentarse a gobernar solamente por DNU".

La defensa del Gobierno llegó en manos del bonaerense Pablo Juliano (UCR) quién señaló que el DNU "no creo que sea un instrumento de la gobernabilidad" e indicó que "si el Poder Ejecutivo entiende que hay situación de necesidad y urgencia, este Parlamento no puede mirar hacia el costado porque sin legalidad no hay ninguna posibilidad de afrontar ninguna necesidad ni ninguna urgencia". El debate y las fuertes posiciones abren un nuevo capítulo que pone bajo los focos la tarea legislativa del Congreso.