La respuesta de Javier Milei a las duras críticas de Miguel Ángel Pichetto: "Es verdaderamente un ignorante en términos de economía"

El presidente Javier Milei cruzó fuertemente al diputado nacional por encuentro federal, Miguel Ángel Pichetto, a quién tildó de "ignorante en términos de economía" además de describirlo como un aliado " del partido del Estado ". “No es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe”, sentenció.

Sobre las críticas en materia de economía, Milei aseveró: "Lo que sucede es que Pichetto no es economista, no entiende del tema y habla de algo que no sabe, lo que es bastante irresponsable. Además, no entienden que yo soy liberal y están acostumbrados a los viejos planes heterodoxos que fijaban precios, salarios, tarifas, un conjunto de regulaciones de precios".

“Es un tipo que siempre vivió del Estado. Fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina”, agregó sobre el diputado.

Por último, el líder libertario sentenció: "Es ese ser inconsistente e incoherente que pasó de estar con el kirchnerismo a estar con Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras".

El discurso de Pichetto que provocó el enojo de Milei

El enojo de Milei se disparó luego de lo que fue uno de los discursos más críticos del diputado a la gestión del libertario. El mismo fue pronunciado durante el debate sobre el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Allí en el recinto parlamentario, el pasado miércoles Pichetto había acusó al Gobierno de no tener un plan económico ni haber consolidado un consenso legislativo. “Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, comenzó el representante de Encuentro Federal.

pichetto.jpg Pichetto esbozó su más crítica dura al Gobierno durante el debate por el veto a la ley del financiamiento universitario.

“¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. Una empresa de demolición. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico? ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz?”, cuestionó fuertemente el diputado.

Sobre el conflicto universitario, Pichetto aseguró que en el oficialismo "se equivocan" sobre el análisis económico al incremento en la partida presupuestaria. "Si analizamos además los números del costo fiscal de lo que significaba el apoyo a las universidades no llegaba al 0,14%", explicó en base a los cálculos llevados a cabo por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Luego, el legislador agregó: "Lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría"

"Está jugando con valores realmente muy sensibles", advirtió el legislador sobre el conflicto educativo. Luego, Píchetto concluyó: "Están perdiendo electorado duro que tenía La Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes que fueron los más vitales en la definición del ballotage".