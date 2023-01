Pichetto advirtió a Juntos por el Cambio: "No hay que subestimar al Frente de Todos" El auditor General de la Nación analizó el panorama político y pidió a Juntos por el Cambio no caer en la tentación de subestimar al Frente de Todos. Así no descartó una posible candidatura de Cristina Kirchner, en un "operativo clamor de la Cámpora", aseguró.