Milei pidió el voto de Juntos por el Cambio: "Kirchnerismo o libertad"

En sus declaraciones, el libertario brindó sus primeras palabras de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: "Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a disputar una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. De no tener partido a estar disputando al primera fuerza nacional con el kirchnerismo en sólo dos años es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos".