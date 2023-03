Milei recibió a quienes "administran" el armado de cada una de las secciones electorales

Bajo su órbita se encuentra un grupo de "administradores" de cada sección electoral, los cuales, junto a Pareja, mantuvieron un encuentro con Javier Milei.

El administrador de sección lleva adelante la tarea de: barrido del territorio, ubicación de dirigentes, armar la agenda seccional y la actividad de la misma, verificar la tarea de los coordinadores, bajar la información a los coordinadores, mediar entre los distintos actores para conformar una mesa política más amplia.

El armador provincial Sebastián Pareja, señaló que "estamos siendo responsables a la hora de estructurar políticamente la provincia de Buenos Aires. Somos conscientes que nuestro esfuerzo es consecuencia de la esperanza de la gente. Por eso ya no solo nos preparamos para una elección. Nos estamos preparando para gobernar. Y vamos a gobernar el destino de nuestro pueblo gracias al sacrificio de nuestra dirigencia provincial".

¿Quiénes son los administradores de cada sección electoral?

Primera: Luciano Olivera, 40 años. Nacido y criado en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

Segunda y Cuarta: Gonzalo Cabezas, 51 años. De Lincoln. Vive actualmente en Capitán Sarmiento. Periodista.

Tercera: Miriam Niveiro y Carlos Curestis. Niveiro vive en Alte. Brown. Tiene 55 años. Es psicopedagoga recibida en la UNLZ. Fue ayudante de cátedra ad honorem, docente en el nivel terciario, trabaja en clínica psicopedagógica y en educación hace 32 años. Fue Concejal en dos oportunidades. Es cofundadora y Directora de Efdap (Escuela de Formación Debate y Análisis Político). Curestis tiene 54 años. Vecino de Canning, partido de Esteban Echeverria. Empresario.

Quinta: Alejandro Carrancio y Mario Saavedra.Carrancio es de Mar del Plata. Abogado y docente universitario. Concejal de General Pueyrredón y cabeza del partido Vecinal Crear Mar del Plata. Saavedra es comerciante, productor y conductor radial, asesor comercial y publicitario. 61 años. Vive en Mar del Plata.

Sexta: Juan Obiol .Abogado, 37 años, oriundo de Bahía Blanca.

Séptima: Geraldine Calvela.22 años. De Saladillo. Estudia medicina en la UMAI.

Octava: Juan Osaba.46 años nacido en la Ciudad de La Plata. Publicitario de profesion. Fue secretario munipal en el periodo 2015-2018.

Alejandro Carrancio, administrador de la quinta sección, sostiene que "lo que genera Javier Milei en nuestro país se explica en dos partes. Una es la batalla ideológica en donde claramente ya ha impuesto una nueva forma de ver la política y por otra parte es la esperanza que despertó en todos nosotros de que Argentina puede recuperarse y hay un camino posible. Por eso sin dudas es el dirigente que mayor entusiasmo despierta al caminar las calles de cualquier lugar del país. Nosotros como coordinadores tenemos la responsabilidad de acompañar y darle volumen a este proceso y defender los votos de Javier en estas elecciones. Si logramos esto no tengo dudas de que Javier será el próximo presidente argentino".

Por su parte Miriam Niveiro cree que "Javier Milei interpela a la clase política y a los ciudadanos que nos sumamos a ella para que la Argentina vuelva a ser potencia. No se trata sólo de economía. Tenemos que ganar una batalla cultural contra el socialismo. Con Javier Milei vamos a trabajar por la libertad y por recuperar las tradiciones y valores que nos elevaron como país".

Geraldine Calvela, explica que "de mi grupo de amigas de toda la vida, que éramos nueve, solo quedamos tres. Argentina ya no es una opción para los jóvenes, para nosotros Milei es esa esperanza de no tener que irme lejos de mi familia y para mis papás, Milei ya se convirtió en la esperanza para que su hija no tenga que comunicarse a través de una videollamada el resto de su vida".

Para Carlos Curestis, "la riqueza de los países no depende de la fertilidad de su suelo, sino de la libertad de sus habitantes", dijo Alexis de Tocqueville. Por eso estoy Comprometido con las ideas de Javier por el futuro de nuestros hijos".

Por último Juan Obiol indicó que "gracias al trabajo mancomunado con Sebastián Pareja hemos logrado consolidar un armado político y así lograr que el rugido de la libertad resuene en los 22 distritos que conforman la sexta sección electoral".