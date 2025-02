Milei se prepara para su discurso en el Congreso: la Corte, $LIBRA y Villarruel en la mira

Una vez más el Presidente buscará copar la agenda mediática. Tal cual hizo con la presentación del Presupuesto 2025 (que jamás se sancionó), Milei hablará ante la Asamblea Legislativa en un horario que rompe con la costumbre parlamentaria. La cita no será al mediodía como suele ser, sino a las 21 del sábado previo al feriado por Carnaval.

Así las cosas, la lupa estará puesta en si el mandatario alude al caso que sigue teniendo repercusiones a nivel internacional. Y que, al mismo tiempo, fue lo que generó el pedido de juicio político por parte de los diputados de Unión por la Patria y el socialismo, junto con una decena de pedidos de informes de parte de casi todas las bancadas de la oposición para que se expliquen los pormenores del caso.

Muchos de esos diputados, junto con los senadores que impulsaron una comisión investigadora por el caso $LIBRA, estarán presentes en el recinto, escuchando las palabras del Presidente.

Milei estrena Corte

En la noche del sábado, las miradas se posarán no solo en las palabras del Presidente y las reacciones de la oposición. Sino también, en el sector que se les asigna a los jueces de la Corte Suprema (justo al lado del estrado).

Milei logró que este jueves el Máximo Tribunal le tomara juramento a Manuel García Mansilla, tras nombrarlo por decreto, al filo de que iniciaran las sesiones ordinarias. La quinta silla, en tanto, podrá estar vacía. Es que los supremos se tomarán hasta el 6 de marzo para definir si le aceptan la licencia al otro candidato de Milei: Ariel Lijo. No obstante, este juez recibió la invitación y es una incógnita su presencia.

Precisamente, el escándalo cripto junto con los nombramientos por decreto de los dos jueces son los principales motivos por los que Milei hablará ante un hemiciclo semivacío. Los diputados y senadores de Unión por la Patria pusieron el eje en el caso $LIBRA y lo contradictorio que sería ir a escuchar al mandatario al que buscan iniciarle un juicio político por ese hecho.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, dijo que se ausentará porque no avala el “zafarrancho” de nombrar a los jueces de la Corte por decreto. Al mismo tiempo, el senador dijo: “Ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca, eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”.

En tanto, los diputados que se referencian en el economista y en Facundo Manes enviarán a apenas a un par de representantes del bloque Democracia para siempre. Entre otros motivos, los radicales apuntaron contra el Presidente por frenar el debate del Presupuesto 2025. También, lo acusan de promocionar la criptomoneda $LIBRA que derivó en una estafa millonaria y por nombrar a dos jueces de la Corte por decreto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipdemocraciaps/status/1894850394905550981&partner=&hide_thread=false Democracia para Siempre tendrá una representación mínima en la Asamblea Legislativa por el constante agravio de Milei a las instituciones republicanas



El bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre decidió concurrir a la Asamblea Legislativa del sábado 1° de marzo… — democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) February 26, 2025

En la misma sintonía, decidieron no concurrir los representantes de la izquierda. "Es un show para tapar la estafa de Milei y su gobierno autoritario Esta asamblea legislativa tiene una cantidad de restricciones inéditas a la medida del gobierno autoritario de Milei, por ejemplo no dejando que periodistas y reporteros gráficos realicen su tarea habitual en su lugar de trabajo", expresó el diputado Nicolás del Caño. "Desde el PTS en el Frente de Izquierda no vamos a participar de esta Asamblea Legislativa", agregó.

Ambiente controlado

Al mismo tiempo, y al igual que Lousteau, los radicales de Democracia para siempre que no se alinean al liderazgo de Rodrigo De Loredo apuntaron contra Casa Rosada por “restringir la cobertura periodística de la Asamblea Legislativa". "La Libertad Avanza prefiere llenar de militantes y aplaudidores en galerías y palcos en lugar de permitir el trabajo de la prensa libre e independiente. La inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso es una obligación presidencial dispuesta por la Constitución y tiene por objeto que el primer mandatario dé cuenta ‘del estado de la Nación’, por eso es inaceptable que la Asamblea Legislativa sea blindada mediáticamente”, expresaron en un texto.

Es que la hermana del Presidente bajó la orden de correr del palco destinado para la prensa a los periodistas acreditados, bajo el argumento de “cuestiones de seguridad del Presidente”. Y tampoco dejarán pisar al recinto a los fotógrafos para que fotografíe al Presidente, como se hace tradicionalmente.

Pero no solo habrá faltazos de diputados y senadores. Ya son varios los jefes provinciales que se ausentarán. Algunos, por cuestiones de agenda. Otros, para hacerle el vacío al Presidente. Al menos por estas horas, no asistirán Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), ni Alberto Weretilneck (Río Negro). Tampoco estarán mandatarios que parten a Canadá a una feria minera, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) o Gustavo Sáenz (Salta).

Macri, Milei y los pelucas

La Asamblea también contará con la presencia de expresidentes, entre los que se espera que esté Mauricio Macri. Cuesta imaginar que el líder del PRO vuelva a fundirse en un abrazo sincero con Milei, tal cual ocurrió el año pasado.

Es que el expresidente y el libertario no están pasando por su mejor momento, sobre todo luego de las acusaciones que recibió el líder del PRO en torno a la hidrovía. Y a esto se le suma que, pese a las advertencias de Macri, Milei haya avanzado con el nombramiento de Lijo. Para peor, el amarillo ni siquiera logra alinear a la tropa frente a la polémica designación por decreto: no pudo sacar un comunicado de su partido en repudio a la jugada de Milei.

No todo será vacío y tensión para Milei. Entre los diputados y legisladores que asistirán al discurso de Milei, se encontrarán los “radicales con peluca”, que ya no son solo ese puñado de diputados que fueron clave al momento de sostener los vetos presidenciales.

Sino que a ellos se les sumarán los senadores de la UCR que apenas una semana atrás lograron frenar la comisión investigadora por el caso $LIBRA que el mismo bloque había impulsado. La contramarcha que tuvo como emblema al jefe de bloque, Eduardo Vischi, quien firmó el proyecto en cuestión, pero que luego votó en contra, fue decisivo para frenar una escalada del tema en el Congreso.

Reencuentro

La última vez que Villarruel y Milei se mostraron juntos fue a comienzos de noviembre, en el marco del 203° aniversario de la Policía Federal. Ya en ese momento la relación entre la fórmula presidencial estaba tensa. Y de aquel momento hasta la fecha, no mejoró. Más bien, todo lo contrario.

milei serio congreso villarruel.webp Milei y Villarruel se volverán a mostrar juntos después de casi tres meses.

De hecho, la vice fue cuestionada por Milei luego de haber presidido la sesión en la que Edgardo Kueider fue echado del Senado, tras ser detenido con más de U$S 200.000 sin declarar. Y el jefe de Estado aseguró, en enero pasado, que la titular de la Cámara alta “ha estado cometiendo una serie de errores no forzados, ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea con lo que el 57% de los argentinos votó”.

Este sábado la dupla se volverá a ver las caras, cuando las diferencias entre ambos parecen irreconciliables. El dato es que, una vez más, Milei dará su discurso desde un atril, en lugar de sentarse en el estrado, por lo que no se sentarán juntos. Desde ese lugar, que ya es un emblema del libertario, se espera que anuncie una treintena de proyectos que tiene en mente enviar en el que será su segundo año legislativo.