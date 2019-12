Mendoza: graves incidentes en la protesta por el avance de una ley minera

Destacan la generación de empleo e ingresos que deja la minería en Mendoza

El Gobierno mendocino destacó que tras la reciente aprobación en la Legislatura local de las modificaciones a la Ley 7.722 y aclaró que "quedó abierta la posibilidad de diversificar la matriz productiva".

"Se estima que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios)", indicó en un comunicado y aseverón que quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 emprendimientos.

De este modo, señaló la gobernación, "se posibilita no solo la diversificación de la matriz productiva, sino que además se reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de u$s 349.234 millones (valor bruto del mineral), bajo estrictos controles que garantizan la protección del agua y del medio ambiente".

El cálculo fue hecho por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), tras realizar un informe acerca de los recursos que se podrán extraer. Los proyectos que podrían avanzar a partir de la aprobación de las modificaciones legales son Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).

Desde la Camem explicaron que en los primeros cinco años, y con siete minas en producción, podrían generarse u$s 1.215 millones, lo cual incluye consumos en bienes y servicios por u$s 456 millones y otros u$s 342 millones en producción, por el compre local.

En cuanto a la recaudación del Estado, la carga tributaria directa anual alcanzaría los u$s 114 millones, y si se consideran los encadenamientos productivos, la recaudación para la provincia sería de u$s 213 millones.

Durante la etapa productiva, en tanto, se necesitarán 9.810 personas, pero se calcula que por cada uno de ellos se generan más de tres puestos indirectos (29.430 empleos), con lo cual se llegaría a un total de 39.240 puestos de trabajo.

ONG, sindicatos y ambientalistas piden mantener la legislación vigente

Greenpeace sostuvo que: "La modificación permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia". Laura Vidal, miembro del área de campañas del organismo, declaró: "Es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta".

A su vez, "Pino" Solanas, en diálogo con Radio Con Vos, sostuvo: “Soy un opositor absoluto a una Ley que es un símbolo como la 7722. Es un error enorme”. Además, agregó que “no se pueden llevar puestos a las poblaciones" y que "el peronismo nunca había enfrentado al pueblo y hoy el pueblo mendocino está en la calle”.

La CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo "Cachorro" Godoy recodaron que "este movimiento en defensa de los benes comunes es parte de la movilización que comenzara en 2002 en Esquel a la que luego se sumaron Famatina, Andalgalá, Jachal y que tuviera un hito hace pocos días en el paro de CTAA Chubut contra la megamineria".

"La CTA Autónoma ha ratificado en su segundo Congreso Extraordinario su compromiso en defensa de los bienes comunes y seguirá siendo parte de todas las luchas en defensa de nuestro ecosistema, nuestros recursos, el agua y la vida", agregó.

La protesta se suma a las vastas expresiones que se desarrollaron durante toda la semana pasada, que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales. Mientras tanto, en las redes, el hasthag #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia es tendencia nacional.