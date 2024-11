Modificación a la ley de DNU: la mesa chica del PRO no dará quórum, ni "votará con el kirchnerismo"

El PRO no dará quorum a la sesión que tratará la modificación del régimen de DNU.

La Mesa Ejecutiva del PRO se reunió esta tarde y decidió no dar quórum en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados , donde la oposición busca modificar la ley de DNU para limitar la discrecionalidad del Gobierno de Javier Milei. "En el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo", agregaron en un comunicado difundido tras el encuentro.

El partido amarillo adelantó que va a mantener la misma postura que viene tomando en el Congreso desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y remarcó: "No vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad". De esta manera, explicaron: "Por eso mañana NO daremos quórum y, en el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo".