Yacobitti: "Toda empresa que gracias a la moratoria pueda tener continuidad, tiene que poder entrar"

Emiliano Yacobitti: Lo estamos discutiendo ahora…necesitamos sancionar una ley de presupuesto porque el del año pasado quedó desfasado e incluso la pandemia trajo nuevas realidades. No se puede funcionar sin una ley de presupuesto.

P.: ¿Qué puntos considera importantes para el debate?

E.Y.:Los principales puntos son los fondos que resuelvan los problemas de la pandemia. Allí hay que garantizar para la salud y la educación. Esta pandemia nos dejó la enseñanza que necesitamos una educación más igualitaria. La brecha digital es muy peligrosa porque excluye de la educación a muchos chicos. Vamos a poner especial énfasis en los ministerios para que puedan subsidiar a las pymes que es uno de los sectores más castigado.

P.: Y los despidos continuaron…

E.Y.: Argentina no tiene margen para seguir aumentando el desempleo, la pobreza. Sobre todo en los casos de la pobreza juvenil. Cuando empieza a ver despidos arranca por los más débiles, arranca por los jóvenes. En principio debemos garantizar que a las empresas que no pueden funcionar en este período no se le generen deuda. Con moratorias y tasas subsidiadas no alcanza. Cuando vuelvan a trabajar van a tener que pagar una deuda que por fuerza mayor no pudieron funcionar, nos guste o no nos guste es el Estado es el que tiene las herramientas para hacerse cargo.

P.: ¿Hay que ofrecer incentivos?

E.Y.:Nosotros tenemos que empezar a dar incentivos para los sectores que invierten, ejemplo de esto es la ley de Economía del Conocimiento. Necesitamos ponerla en práctica ya. Esta ley es un camino que ha dado buenos resultados. Es el camino donde gobierno y oposición se pusieron de acuerdo desde 2003 y terminamos ayudando a un sector que en el 2018 nos dejó 2800 millones de dólares de superávit. Tenemos que buscar los nichos donde somos competitivos, y la forma de hacer eso no alcanza con moratorias, debemos generar incentivos.

Este tipo de leyes lo que le da a la Argentina es previsibilidad, lo que nos falta a nosotros es ser previsible. Mostrarle a quienes pueden invertir seguridad jurídica suficiente para embarcarse para hacer esa inversión. Eso no se hace de otra manera que sentándonos en una mesa, consensuando políticas.

P.: ¿Apoyan la negociación de la reestructuración de la deuda?

E.Y.: Nosotros apoyamos en la Cámara la renegociación, la oferta es suficientemente atractiva, creo evidentemente el canal de diálogo no es bueno. Por nuestra culpa o los acreedores. Yo creo que la oferta es buena.

P.: Hoy se trata la ampliación de moratoria, ¿qué opina?

E.Y.: A partir de un proyecto de Hugo Romero, de Córdoba, nosotros creemos que cualquier moratoria tenía que arrancar premiando a los que habían cumplido. Estamos ahora en discusiones para poder incorporar esos artículos. Porque nosotros necesitamos independientemente de pensar en los que no pudieron cumplir, también tenemos que pensar en los que hicieron el esfuerzo. Que tengan un premio. Después creo que lo principal que tiene esta moratoria, es que no cierren empresas, no perder fuentes de trabajo. Por lo tanto a todas las empresas que generan fuentes de trabajo tenemos que permitirles entrar en la moratoria porque entiendo que ese es el fin que tiene el proyecto y me parece bien porque en este contexto no solamente con la pandemia sino que ya veníamos con una economía muy complicada y si a eso le sumamos la pandemia es lógico que quienes estaban al día hayan dejado de estarlo y quienes estaban al día con planes de financiación seguramente también pueden caer en no poder pagarlo. También creo que esta moratoria nos queda un poco corta, hay que ponerle un límite un poco más largo y es lo que estamos discutiendo, porque después vamos a tener que sacar otra moratoria porque no sabemos cuándo la economía volverá a funcionar.

P.: ¿Cuál es la principal razón para la moratoria?

E.Y.: Entendemos que la principal razón de la moratoria es para que no se caigan las pequeñas y medianas empresas, incluso empresas grandes producto de la caída de la economía por la pandemia. Que afectó a la Argentina y al mundo. Hasta que este problema sanitario no esté resuelto es lógico que tenga un correlato en lo económico. Y después qué empresas si, qué empresa no… toda empresa que gracias a la moratoria pueda tener continuidad y pueda seguir dando fuentes de trabajo tiene que poder entrar en esa moratoria.