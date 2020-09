La justificación de Ameri: "Estaba convencido de que no tenía Internet"

"Estoy desolado, esto no me tendría que haber pasado. Yo en casa tengo una señal espantosa, que va y viene. Estaba desconectado y sin cámara. Llegó mi pareja y le pregunté cómo quedaron las prótesis. Estaba al lado mío, le pedí que me mostrara y le di un beso en las tetas. No pasó de eso", sostuvo.

Y concluyó: "Fue una cagada. La señal volvió automáticamente, como suele suceder, y bueno, salió en cámara. Es algo que tiene que ver con la intimidad de las personas, pero es algo grave que ocurra en una sesión. No me queda más que pedirles disculpas a los diputados y a la sociedad. Es un error mío".

El hecho, que ocurrió mientras se discutía el blindaje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue denunciado por miles de usuarios, que manifestaron incredulidad ante lo ocurrido. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, suspendió a Ameri y calificó su conducta como "inadmisible".

"Hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia de esta casa. Quiero pedir la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri", dijo el líder del Frente Renovador.

Juan Emilio Ameri es diputado nacional por el Frente de Todos. Pertenece a la agrupación "El Aguante", del Partido de la Victoria salteño, y es padre de tres niñas. Por estas horas, más allá de la consumada suspensión, Massa analizaba su expulsión del cuerpo legislativo.