Arde la interna en la Sociedad Rural: Nicolás Pino contestó criticas de su vice y anticipó que evalúa la reelección

El titular de la SRA respondió a su vice Marcos Pereda tras anunciar su candidatura y dijo que productores le piden seguir.

Pino habló en medio de la disputa interna y dejó abierta la posibilidad de competir otra vez en la entidad.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, le contestó este miércoles a su vice, Marcos Pereda, que "muchos socios y productores (le) piden que siga al frente" en medio de una interna abierta. Más temprano temprano, Perada deslizó que el titular de la entidad rural está "más preocupado por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces".

Pino, que se encuentra en su tercer a cargo de las asociaciones rurales argentinas, mantiene una interna con Pereda que ya anunció que correrá por su propia cuenta en las elecciones internas del próximo septiembre. Las declaraciones de Pino se dan luego de que Pereda confirmara en la mismo Expoagro, que presentará su candidatura por fuera del oficialismo.

"Frente a las declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad", sostuvo el presidente de la SRA este miércoles en un mensaje difundido en X.

La interna abierta en la SRA en plena Expoagro En su presentación en el evento, Pereda Born anunció la creación de "Renovación con unidad", para presentar su candidatura como presidente de la SRA. "Hoy venimos a presentar un nuevo proyecto dentro de la Sociedad Rural Argentina, integrado por productores de distintos sectores que compartimos estos valores centrales: renovación, unidad y compromiso institucional". Al termino de la conferencia, en dialogo con medios allí presentes se opuso a una cuarta reelección de Nicolás Pino: de "ninguna manera debiera presentarse [a competir por un nuevo mandato] porque él ya cumple su limitación de 3 mandatos consecutivos para La Rural".

El cuestionamiento de Pereda es a raíz de un cambio en el estatuto, bajó la gestión de Pino. De esta manera, en 2023 se descartó la anterior normativa de reelección indefinida y se limitó a tres mandatos consecutivos. Por su parte, Pino cree que se debe contar la reelección a partir de ese período y no de 2021, cuando inició su primer mandato.

Con el nacimiento de la interna, en febrero apareció una carta de en grupos de WhatsApp de integrantes de la SRA, con consignas como que desaprobaban la postura del actual presidente. "No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos", sostenía el texto, que además hablaba de "retroceso institucional", "violación del estatuto", "contradicción ética" y "una renovación necesaria".