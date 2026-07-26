Nicolás Pino, de La Rural: "Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre"

El titular de la Sociedad Rural Argentina reconoció avances del Gobierno, pero pidió una eliminación definitiva de los derechos de exportación y más alivio tributario.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, durante el acto de inauguración de la 138.ª Exposición Rural de Palermo.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, inauguró este domingo la 138.ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional con un fuerte mensaje dirigido al Gobierno. En el acto por los 160 años de la institución , el dirigente pidió que las retenciones desaparezcan de manera definitiva y reclamó una menor presión impositiva sobre los productores.

Pino sostuvo que el campo fue afectado durante más de dos décadas por un esquema que perjudicó la inversión y la producción. “Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. U$s215 mil millones ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado”, afirmó.

El titular de la SRA destacó que la reducción de esos impuestos durante la actual gestión permitió que una parte de esos recursos volviera al circuito productivo: “Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras. Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria y las superficies afectadas a lograrla”, señaló.

En esa línea, repasó algunos números de la producción nacional y destacó que el campo aumentó sus niveles de actividad en distintos rubros. Mencionó que la cosecha de maíz creció un 34% , que el girasol alcanzó los 7,5 millones de toneladas y que el trigo llegó a un récord de 30 millones de toneladas .

“Conclusión: está demostrado, como venimos diciendo, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre ”, remarcó el dirigente rural ante productores, empresarios y funcionarios presentes en el predio de Palermo.

El dirigente rural destacó avances económicos del Gobierno, pero pidió una menor presión tributaria para el campo.

El reconocimiento a Javier Milei y el reclamo por la reducción de impuestos

Durante su exposición, Pino reconoció algunos resultados económicos de la administración de Javier Milei y destacó la baja de la inflación, la mejora del equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria como factores que generaron mayor previsibilidad para la actividad productiva.

“La actual política económica nacional ha tenido notables logros”, sostuvo el presidente de la SRA, quien también valoró el vínculo entre la entidad y los funcionarios nacionales. Según afirmó, el diálogo con el Gobierno permitió avanzar en algunas medidas reclamadas por el sector.

Sin embargo, planteó que todavía existen desafíos pendientes y pidió profundizar la reducción de la carga tributaria. “Es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos”, reclamó.

Entre los tributos que cuestionó mencionó el impuesto a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en mejoras concretas y los gravámenes aplicados al traslado de mercadería entre provincias. Para Pino, este tipo de medidas afectan la competitividad de los productores y encarecen la actividad.

“La baja de impuestos no es sólo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, sostuvo.

Infraestructura y financiamiento, otros reclamos del campo

Además de las retenciones, el titular de la Sociedad Rural Argentina puso el foco en la necesidad de mejorar la infraestructura y ampliar el acceso al crédito para el sector agropecuario.

Pino señaló que los caminos rurales, los trenes, los puertos y las comunicaciones forman parte de los problemas que afectan la competitividad argentina. En ese sentido, destacó la importancia de avanzar con obras que permitan reducir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción en las distintas regiones del país.

El presidente de la SRA puso el foco en el estado de los caminos rurales como uno de los desafíos para reducir costos logísticos.

“Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto”, afirmó, y agregó que esas mejoras no sólo benefician al traslado de productos, sino también a las familias que viven en zonas rurales y necesitan acceder a servicios básicos como salud y educación.

También reclamó un sistema financiero que acompañe el crecimiento del agro con herramientas de largo plazo. “Con el ahorro propio podemos crecer, pero, para hacerlo con la velocidad necesaria, necesitamos líneas de crédito de largo plazo y a tasas compatibles con la inversión”, explicó.

En otro tramo del discurso, destacó el potencial del campo argentino y aseguró que, si se generan las condiciones necesarias, el sector podría aumentar significativamente su producción. Según sus estimaciones, el agro tiene capacidad para sumar más exportaciones y aportar unos u$s20.000 millones adicionales por año a la economía nacional.