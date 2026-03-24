En medio del desgaste y los escándalos, Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa + Seguir en









El jefe de Gabinete será protagonista de su primera actividad oficial tras el escándalo por gastos que no coinciden con su patrimonio.

Manuel Adorni tiene dos causas abiertas desde que se conoció el viaje a Nueva York con su esposa.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dará una conferencia de prensa este miércoles a partir de las 11 retomando una actividad que realizaba en su pasado rol como portavoz presidencial, en medio del desgaste y los escándalos que comenzaron con la inclusión de su esposa en la comitiva oficial en un viaje a Nueva York. Sobre el jefe de Gabinete recaen dos investigaciones: una por un vuelo privado hacia Punta del Este y otra por una propiedad en un country en Indio Cua.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde que estalló el escándalo, Adorni sólo había aparecido en actividades oficiales como acompañante del presidente Javier Milei, tanto en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba como en el acto por el 124° aniversario del Regimiento de los Granaderos a Caballo. Ahora se convertirá en protagonista de una conferencia de prensa, luego de incumplir su compromiso de dar su informe de gestión en el Congreso en el mes de marzo. Todavía no inició gestiones para concretarlo en abril.

Más allá de eso, se espera un activa agenda de reuniones con funcionarios de primera línea de La Libertad Avanza. En principio, mantendrá encuentros el mismo miércoles con los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado); el jueves con Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior) y Patricia Bullrich (actual senadora); y el viernes con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Karina Milei Ministros Gabinete Manuel Adorni cuenta con el principal respaldo de Karina Milei. Mariano Fuchila Por otro lado, Adorni tiene previsto compartir una actividad con Javier Milei este mismo viernes. Se trata de la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, a realizarse en el barrio porteño de La Paternal, que tendrá como principal vocera a la ministra de esa cartera, Sandra Pettovello.

Las causas en las que se investiga a Manuel Adorni Manuel Adorni suma frentes políticos y judiciales luego de haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial que llevó a Javier Milei a Nueva York. El jefe de Gabinete enfrenta ahora una ampliación de denuncia por enriquecimiento ilícito por una casa en el country Indio Cua de acuerdo a la presentación judicial realizada por la diputada nacional, Marcela Pagano.

De acuerdo a la consulta efectuada por Ámbito a propietarios del barrio cerrado ubicado en Exaltación de la Cruz, el funcionario se encontraba además alquilando una propiedad en el lugar mientras reciclaba la casa escriturada a nombre de su esposa que fue denunciada por Pagano. "Alquilaba una casa, no se cuántos lotes ocupaba. Y también compró una casa a la que le hizo refacciones, es la que salió en todos lados. Eso significa que por lo menos estaba pagando dos expensas al mismo tiempo", explicó un propietario del country al tanto de los movimientos de Adorni en el lugar. ADORNI La foto de Manuel Adorni junto a su esposa en Nueva York abrieron una serie de acusaciones en su contra. A las dos expensas en paralelo que el jefe de Gabinete debía afrontar en este exclusivo country, se suma el mantenimiento de los dos departamentos existentes en su última declaración jurada. Con un sueldo actual de unos $3,5 millones, el jefe de Gabinete deberá explicar en la justicia la erogación mensual de gastos que sostiene de acuerdo a sus ingresos en blanco. Por otro lado, las facturas incorporadas al expediente revelaron que los vuelos privados que trasladaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este fueron pagados por una productora ligada a la TV Pública y al piloto Agustín Hansen. El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, avanzó con una serie de medidas de prueba. Según surge del expediente, la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien también voló en el avión, figura como la encargada de abonar el tramo de ida del viaje. El viaje de vuelta forma parte de un paquete de 10 vuelos facturado a Hansen, según las facturas que fueron anexadas al expediente. Las facturas fueron entregadas por la empresa contratada para el viaje, Alpha Centauri, al juez Lijo. Solo por el traslado de ida se pagaron casi $7 millones, o u$s4.830, que se transfirieron en pesos. Para el tramo de vuelta, la factura emitida por la misma empresa en favor de Hansen fue por u$s42.250, lo cual habría sido por la contratación de un paquete de 10 vuelos, según las fuentes consultadas.