Nuevo mensaje de Sofía Clerici en redes: "No le debés nada a nadie"

Luego del escándalo que provocaron las fotos en un lujoso yate en Marbella junto a Martín Insaurralde , y que se filtraran los regalos millonarios que le hizo el político, la modelo Sofía Clerici volvió a manifestarse en sus redes sociales. Denunciada ante la Justicia Federal en medio de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al ahora ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, le compartió a los seguidores que aún pueden ver sus publicaciones un mensaje privado de una seguidora que decía: “Hola, Sofi, te banco. Esta gente de la TV cree que una mujer no puede comprarse una cartera o un reloj de marca. Y después se dicen feministas. Un beso desde Uruguay”. Como respuesta a ello, Clerici detalló: “ Una mujer se puede comprar sola lo que quiera ”.

Por su parte, Insaurralde no habló públicamente al respecto todavía, pero su equipo de prensa difundió un comunicado con textuales suyos: “Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.