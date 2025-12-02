Lorena Villaverde dio marcha atrás y retiró su renuncia como diputada

La rionegrina había dimitido a su banca tras ser elegida senadora en representación de la minoría de su provincia. Sin embargo, dificultades para defender su título la hicieron recular.

La diputada libertaria Lorena Villaverde pidió que se le retire su renuncia a la Cámara baja , en medio de dificultades para para jurar a su cargo de senadora, para el que fue electa en los últimos comicios.

A pesar de quedarle dos años en el recinto, la rionegrina había dimitido a su banca, puesto que tenía que asumir el escaño en la Cámara alta por el que fue elegida en su provincia. Sin embargo, su título ha sido puesto en duda en medio de señalamientos por su prontuario judicial.

A Villaverde se le achaca una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002 , y presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli , empresario relacionado con Federico “Fred” Machado.

En ese contexto, y al no tener los votos necesarios para defender su título en el recinto, los bloques acordaron que su diploma sea revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado después del 10 de diciembre.

Previo a que se destapara el conflicto, Villaverde le había hecho llegar su renuncia al presidente de la Cámara, Martín Menem, con vistas a asumir como senadora nacional. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, decidió d ar marcha atrás, por miedo a quedarse sin el pan ni la torta.

De esta manera, este miércoles a las 11 la rionegrina deberá volver a Diputados, mientras espera que se defina su situación en la Cámara alta.

El caso Villaverde

Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.

La diputada tuvo más de un conflicto con la ley. No solo a nivel local, sino también internacional. Quien se encargó de hacer público el pasado de la senadora electa –cercana a Karina Milei- fue su coprovinciano Soria.

Florencia López, senadora de Unión por la Patria, habló de un “intento desesperado” para “tratar de salvar” a la senadora electa vinculada con narcotráfico, cuando ingresaron las impugnaciones de los dos senadores electos de su partido. Dicho esto, la peronista mostró la foto que le tomaron a Villaverde cuando fue detenida en los Estados Unidos por tenencia de drogas.