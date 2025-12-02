Cuadernos: Julio De Vido pidió apartar a los jueces del TOF 7 y denunció "prejuzgamiento"

Julio De Vido pidió apartar a los jueces del TOF 7.

La defensa del exministro de Planificación Julio De Vido presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N° 7 en el que pidió que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se excusen de seguir interviniendo en la “ causa Cuadernos ” y en los expedientes conexos.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro denunciaron que existe un “fundado temor de parcialidad ” y que los magistrados “ya emitieron opinión sobre el mismo acervo probatorio ” al condenar a De Vido en el juicio por la causa GNL.

Según la presentación realizada en el marco del juicio oral, los jueces del TOF 7 “anticiparon opinión fundada sobre hechos y pruebas que vuelven a ser objeto de juzgamiento ”, lo que para la defensa vulnera la garantía constitucional del juez imparcial.

“El criterio del Tribunal ya está formado, está claramente expuesto y acreditado , y es negativo respecto de nuestro defendido”.

Los letrados también advirtieron que, al validar la actuación del fiscal Carlos Stornelli en la causa GNL, el Tribunal ya se pronunció sobre uno de los ejes centrales de la estrategia defensiva.

“La valoración negativa del Tribunal sobre lo dirimente para esta defensa constituye un evidente prejuzgamiento”.

Cruces con la actuación de Stornelli

La defensa remarcó que en ambos procesos (GNL y Cuadernos) se utilizó “el mismo acervo probatorio trabajado por el fiscal Stornelli ante el juez Bonadio”, y que el propio Tribunal reconoció la conexión entre los expedientes.

“No puede esperarse una decisión diferente para el presente proceso”, expresó la defensa.

Además recordaron que, en GNL, el Tribunal desestimó los cuestionamientos sobre el rol de Marcelo D’Alessio y las presuntas maniobras de inteligencia ilegal: “Las observaciones de la defensa no lograron derribar la interpretación del Fiscal ni la adoptada por el Tribunal”.

Para los abogados, esa frase deja “sellada” la posición de los jueces frente a los planteos que volverán a exponerse en Cuadernos.

El escrito cerró con la advertencia de que, si el Tribunal rechaza el planteo o evade el trámite previsto por ley, la defensa activará la vía federal.

“Una decisión adversa afectaría la vigencia del debido proceso legal y de los derechos fundamentales de nuestro asistido”.

El planteo de inconstitucionalidad

Además de pedir la excusación y recusar a los tres jueces del TOF 7, la defensa de Julio De Vido impugnó la constitucionalidad del artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula el trámite de las recusaciones.

En la presentación, los abogados Rusconi y Palmeiro sostuvieron que el mecanismo actual “afecta el derecho de defensa y vulnera las garantías del debido proceso”, y dejaron planteada “la inconstitucionalidad de la norma del art. 61 del CPPN”.

El argumento central: el artículo permitiría rechazos “in limine” sin la audiencia prevista por la ley, lo que —según la defensa— impide que el imputado sea oído y pruebe las razones de su temor de parcialidad.

Rechazo del tribunal

Luego de un extenso cuarto intermedio, los integrantes del TOF rechazaron “in limine” el planteo para luego continuar con la lectura de la acusación.

El abogado Rusconi anticipó que además pedirán una “veeduría” al Colegio Público de Abogados.