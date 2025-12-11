Caso Sur Finanzas: la tesorera quedó detenida por encubrimiento

Micaela Sánchez, responsable de las cuentas de la compañía, fue hallada infraganti llevándose distintos elementos de un domicilio. La Justicia investiga posible lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo, hombre asociado a las autoridades de la AFA.

La Justicia avanza con las investigaciones en la causa sobre la financiera asociada a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino.

La tesorera de la financiera Sur Finanzas , Micaela Sánchez, quedó detenida este jueves tras un allanamiento realizado en un galpón en la localidad de Turdera del partido de Lomas de Zamora y en el domicilio de la mujer. La empresa de Ariel Vallejo, allegado a Claudio "Chiqui" Tapia, está bajo investigación por supuestas maniobras de lavado de activos.

Fuentes judiciales confirmaron que Sánchez , que fue descubierta in fraganti llevándose distintos elementos del galpón , fue seguida hasta su domicilio donde encontraron las llaves que los investigadores necesitaban para abrir las cajas de seguridad incautadas.

En el galpón de Hipólito Yrigoyen, se hallaron cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (cuatro de grandes dimensiones), computadoras, cajas con documentación y cajeros automáticos. El juez federal Luis Armella había ordenado su apertura y finalmente en la casa de la mujer se encontraron las llaves.

Por ahora la mujer quedará detenida acusada en principio de encubrimiento u ocultación de elementos de prueba. En la causa se investigan maniobras de lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo.

Se trata de la misma causa en la que el juez Armella dispuso esta semana unos 35 allanamientos que alcanzaron a las sedes de la AFA y a varios clubes de Primera y del Ascenso.

Fuentes judiciales confirmaron días atrás a Ámbito que las medidas se llevaron a cabo desde la madrugada del martes en busca de información contable y documentación vinculada a la causa. El magistrado además levantó el secreto fiscal y bancario de los imputados.

En relación con los procedimientos, se trató de “ordenes de presentación” y “allanamientos” en dos sedes de la AFA, cuyo titular es Claudio “Chiqui” Tapia y distintos clubes y domicilios particulares.

Las medidas fueron dispuestas a pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona en las sedes de AFA y distintos clubes que tendrían contratos de “sponsoreo” u obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo.

En la causa se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera Sur Finanzas, la AFA y más de una decena de clubes que tendrían un vínculo comercial con la firma, uno de los sponsors principales de la entidad que representa a los clubes de fútbol del país.

Según detalló la Justicia, los procedimientos fueron hechos en Suipacha N° 472, locales 7, 9 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El local 7 es la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., mientras que el 9 es domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A.