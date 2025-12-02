El presidente Javier Milei oficializó este martes la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional y nombró en su reemplazo a Alejandra Monteoliva, quien hoy asumirá el cargo. La decisión fue formalizada a través del Decreto 851/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Oficializaron salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y la designación de Alejandra Monteoliva
La funcionaria asumirá este martes, tras la publicación del decreto 851/2025 en el Boletín Oficial.
Bullrich presentó su renuncia para asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), banca para la que ya juró en el Congreso. El Gobierno le agradeció “los servicios prestados” durante su gestión.
Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad
Monteoliva, licenciada en Seguridad y hasta ahora secretaria del área, confirmó la designación en sus redes sociales: "Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido".
La nueva ministra destacó que la doctrina impulsada por Bullrich -basada en "reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio"- "marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”. Y cerró: "Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio".
La reforma del Código Penal y los próximos pasos del Gobierno
Desde Casa Rosada, Adorni también agradeció la gestión de Bullrich y ratificó que el Gobierno enviará “en los próximos días” al Congreso la reforma del Código Penal, uno de los proyectos clave del área de Seguridad para la nueva etapa.
