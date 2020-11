Oil Combustibles: dudas por documentos de AFIP sin sello ni fecha que terminaron en la causa

El testigo sostuvo que eso que le mostraban era un “parchecito” para luego corregirse y sugerir que era una parte de un informe más extenso que debía tener un origen. Sostuvo que no llevaban membrete los documentos que eran “internos” de la AFIP, pero a la vez se contradijo porque supuso que todo aquello -según recordaba- había sido a requerimiento del juzgado. Dijo que esto lo infería ya que la orden la recibía de Santos. “Santos me remitía un correo electrónico que le llegó de arriba y me ordena la intervención”, respondió acerca de la cadena de mandos. Flosi se apartaba tanto del contenido de los informes y “tareas de campo” como de la iniciativa para encarar los trabajos desde grandes contribuyentes. Repitió que para ellos sólo “había un plan (de pagos) en condiciones de ser seguido”. Oil Combustibles “de ninguna manera era agente de retención o de percepción”, replicó cuando se le preguntó si la información inicial en los medios había sido falsa. Lo ratificó. También indicó que a ninguna otra empresa se le habían declarado nulos los planes vigentes como ocurrió en la gestión de Alberto Abad. Los planes “no producían perjuicio al erario público”, le arrancó la respuesta a Flosi el abogado de Ricardo Echegaray.

A preguntas de la fiscalía, aseguró que la empresa no había cometido una infracción reformulando planes de pago caducos en nuevos planes de pago. Dijo que normativamente no era correcto, pero que “no solo el sistema informático se lo permitía, sino que el contribuyente no se le había comunicado” el estado de esos planes, por lo que “no había que hacer nada” desde la fiscalización. “Ni el contribuyente se entera que el plan esta caduco”, respondió un tema que ha sido clave para la acusación que sostuvo que era parte de la maniobra incluir planes caducos en nuevos para ir pateando los pagos.

“¿Quién le pidió el informe?”, interrogó el abogado de Cristóbal López. “No recuerdo. Eran solicitudes judiciales. No teníamos vocación ni necesidad de investigar al contribuyente”, se excusó.

“Esta es una porción de una nota. Tiene mi firma pero seguramente forma parte de una nota que debería estar definido a quien se dirige”, aseguró mientras calculaba la respuesta de un oficio sin membrete, fecha o destinatario que tampoco tenía un denominado “sello escalera” que se utilizaba en el organismo para garantizar por qué manos pasó un documento oficial. “Era mi superior. Puede ser que le haya entregado informes en mano, que me haya dicho ´imprimilo y traelo´, o por e-mail”.