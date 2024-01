Omar Maturano marcó diferencias con Héctor Daer: "El escrache me parece mal"

El dirigente del gremio ferroviario La Fraternidad retomó los comentarios del secretario general de la CGT, quien hab´pia señalado en la semana que los diputados llamados "dialoguistas" que voten a favor de la ley ómnibus "no podrán caminar por la calle".

“Con el tema de las privatizaciones me extraña que lo único que quieran sacar es YPF ”, había señalado Hpector Daer la semana pasada y agregó: " Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación. Porque el Banco Nación no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior”, lanzó.

Este domingo, Maturano recogió el guante y respondió: "Ya el escrache tiene que dejar de ser. A nosotros también nos escrachaban y a mí me parece mal. Cada uno tiene que pensar como quiera pensar. Cada uno tiene que ser libre como dice la Constitución Nacional", enfatizó el dirigente que conduce el gremio La Fraternidad.

Maturano agregó: "Si yo estoy tomando un café con mi papá, me levanto y reacciono yo. No es el camino. La divergencia no es para llevarla a la violencia", expresó esta mañana.

HECTOR DAER.jpeg Télam

Sin embargo, el secretario general de La Fraternidad criticó las medidas del Gobierno. "A mi, por ejemplo, no me gusta que me carajeen. Y si vos lo escuchás al presidente, los carajea a todos (...) Si uno lo escucha al vocero, te quieren marcar una línea como si fuéramos chicos", sostuvo.

Las diferencias que planteó Maturano no apuntaron solamente a Daer, uno de los triunviros que conducen la Confederación General del Trabajo, sino que incluyeron también a la postura de la central obrera de sumar acompañamientos diversos a su medida de fuerza.

"La CGT está compuesta por gremios confederados. Eso de amontonarnos con todos, con la CTA, con el Partido Obrero, con los movimientos sociales, Grabois incluido. Yo no tengo onda con eso", señaló el ferroviario.

Paro del 24 de enero: Omar Maturano ratificó que el transporte adhiere a la protesta

Tras aclarar que los gremios del transporte pararán después de las 19 porque hay que "darle libertad de acción para los que quieran trabajar", Maturano cuestionó las medidas económicas del Gobierno.

El secretario general del sindicato de conductores de trenes La Fraternidad y de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, Logística y Servicios (Ugatt), Omar Maturano, justificó hoy la huelga de 12 horas y la movilización que llevará adelante el miércoles la CGT porque el DNU de desregulación económica y el proyecto de ley ómnibus "no hacen a un Estado de derecho y democrático".

"El motivo del paro es archiconocido: el paquetazo (de leyes) perjudica a las clases media y pobre, a los trabajadores y a la CGT en su totalidad por los cambios (que propone) en las leyes laborales, la privatización de empresas del Estado, los despidos, las indemnizaciones, la no movilidad de los jubilados. Son medidas que no hacen a un Estado de derecho y democrático", consideró Maturano.