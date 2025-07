Ordenan incautar los teléfonos del concejal de La Libertad Avanza Pablo López, acusado de pedidos sexuales a una militante

La justicia de Salta ordenó este viernes el secuestro de los celulares del concejal Pablo López , perteneciente a La Libertad Avanza , en el marco de una causa en curso que apunta a esclarecer hechos graves , entre ellos amenazas , acoso, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento . La decisión judicial surgió tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la víctima , las cuales no sólo comprometerían al edil, sino que también involucrarían a la diputada nacional Emilia Orozco .

Gordo-Dan-Pablo-Lopez 2 El gordo Dan realizó un descargo tras haber apoyado a López. Captura

En línea con el posicionamiento del espacio oficialista, Virgili reafirmó la consigna que repite el presidente Javier Milei: “El que las hace, las paga”. Esta línea motivó la expulsión del concejal salteño.

El curso de la investigación

El expediente judicial continúa en pleno desarrollo y, según dejaron trascender desde el entorno del tribunal, no se descartan nuevas medidas en los próximos días, tanto en relación con López como con otros posibles involucrados.

Los investigadores mantienen bajo reserva el contenido de las pruebas ya incorporadas, mientras avanza la recolección de elementos que permitan determinar responsabilidades y delimitar el alcance de los hechos denunciados.

El concejal de LLA Salta exigía favores sexuales

El escándalo estalló luego de que se filtrara un audio entre el concejal Pablo Emanuel López y una militante de su espacio político, en el que se lo escucha hablando de descuentos de sueldo y ofreciendo beneficios económicos a cambio de sexo oral.

La denunciante, que además fue electa como convencional municipal por la capital salteña, afirmó en el audio que López retenía parte de su salario: “Querés hacer caja con "500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, le reclama. Ante esto, el concejal responde: “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”.

El fragmento más delicado se produce segundos después, cuando López insinúa que podría reducirle los descuentos si accedía a mantener relaciones sexuales con él.

dirigente de La Libertad Avanza salta denunciado por exigir favores sexuales a una militante El audio del escándalo.

“Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba $10 mil”, se lo escucha decir. “¡¿Creés que soy una puta?!”, reacciona la mujer.

La mujer ya radicó una denuncia penal y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual Número 3, que inició una investigación preliminar. El caso amenaza con desatar una nueva crisis interna dentro del oficialismo libertario a pocas semanas del cierre de listas. Por lo pronto, la denunciante ya recibió un botón antipánico.