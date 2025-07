"El Pablo López bueno": así definía el Gordo Dan al candidato de LLA del escándalo sexual en Salta

"¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Acá estoy con Pablo López; no Pablo López el zurdo: Pablo López, el que vale la pena, el liberal", dice Parisini en el video, diferenciando a su protegido del dirigente del Partido Obrero (PO) salteño que lleva el mismo nombre.

El López libertario no solo se mostró enfrente de una cámara con el famoso tuitero y conductor de La Misa, sino que tiene fotos con la primera línea de LLA: Karina Milei y Patricia Bullrich son algunas de las figuras con las que se mostró en el pasado. Tampoco es una excepción: los armados provinciales de la tropa presidencial no están exentos de polémicas. Guerras por avales truchos, cargos a la venta y denuncias de tráfico de influencias son algunos de los menesteres.

Embed - Revista y Editorial Sudestada on Instagram: "ABUSO SEXUAL Y DE PODER EN SALTA (Sobre los audios y la denuncia a un Concejal de La Libertad Avanza) Este sujeto se llama Pablo López, violento, misógino, y Concejal en Salta por La Libertad Avanza, que extorsiona sexualmente a una militante de su espacio político, que le retiene el salario, y con lo que algunos medios denominan “favores” que en realidad es abuso de poder, violencia sexual y extorción. Ya está denunciado, renunció a su cargo, y el audio circula por todos lados. Ahora bien. Esto sucedió en Salta, pero qué sucede en todo el territorio nacional con cargos colocados a dedo, con “bancas” en el Congreso que nadie sabe cómo llegaron ahí, con risitas sobre “visitas a Olivos”, sobre “maquillajes y algo más”, y la extorsión violenta de abusos de Poder que a diario continúan. Porque la impunidad que se escucha en este concejal ya denunciado e investigado, muestra a las claras que no es un caso aislado, que no es uno que hace del abuso una manera de “gestionar”, sino que entra en la cloaca de cientos que en todo el país son capaces de extorsionar de esta manera. ¿De cuántas mujeres abusó este concejal, cuántas denuncias se recibieron y se van a recibir a partir de ahora que se visibiliza el caso? ¿Cuántas mujeres quieren hablar y las callan de manera violenta, o les cierran las puertas, o las amenazan desde todos los lugares posibles, y a cuántos funcionarios de todo el abanico político les tiembla adentro cuando algo así se destapa? ¿Qué sucede con todas las denuncias al Poder político que siguen encajonadas, con abusos sexuales, acosos, extorsiones, amenazas, y violencia tras violencia con la impunidad de la misma clase política, de cierta militancia que “se calla la boca” según de dónde venga la denuncia, y con la Justicia que nunca -pero nunca- está a la altura? ¿O nos olvidamos de Espinoza? Este Consejal no es un caso aislado, pero sí la muestra de que la impunidad de los abusos actúa de esta manera, como este audio, y la mierda que los empapa. #RevistaSudestada"