LLA se entusiasma con el surgimiento de un "bloque naranja" en Diputados para llegar a un tercio prestado

El oficialismo reconoce que no contará con los 86 diputados que se requieren para frenar un juicio político ni para blindar los vetos presidenciales. Pero, se entusiasma con la creación de una bancada amigable que vote con el Gobierno. Sus fichas están puestas en el bullrichista Damián Arabia.

En La Libertad Avanza ya piensan en el 10 de diciembre, día en que se renueva la composición de ambas cámaras en el Congreso . Si bien reconocen que no contarán con el tercio propio, aún si hacen una muy buena elección este domingo, se ilusionan con un reordenamiento en Diputados que les allane el camino para el que será el segundo tramo del mandato de Javier Milei. Hablan del partido "naranja" con el que, de trabajar en tándem, podrían superar los 100 diputados .

“Perder por poco es ganar”, dicen los libertarios al referirse a los resultados de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde se ponen en juego 35 bancas. Más de una fuente asegura que acortarán la distancia con Fuerza Patria respecto de los comicios del 7 de septiembre.

“Estamos a un dígito de diferencia” , dijeron fuentes de la Casa Rosada a este medio, para graficar el recorte de los resultados bonaerenses, cuando quedaron casi 14 puntos abajo del peronismo. Además, se muestran confiados –o al menos tranquilos— en que harán una buena elección en la CABA . En cambio, en el resto del país, por ahora, no se animan anticiparse. Más bien, hablan de un final abierto.

Así es que, con este panorama en la cabeza, imaginan contar con entre 14 y 18 senadores a partir del 10 de diciembre . En Diputados, en cambio, estiman que rondarán los 80 diputados . Aunque, aclaran que ese número incluye a, por ejemplo, los diputados del PRO y la UCR con los que sellaron alianzas electorales.

Es decir, reconocen que, pese a que el presidente Javier Milei consideró que sería “una buena elección” alcanzar el tercio propio, en ninguna de las dos Cámaras lo conseguirán. Es que, en Senado el número mágico es 24 y en Diputados, 86.

Si bien dan por descontado que ni los radicales ni los PRO que se pintaron de violeta para las elecciones recalarán en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, en las filas libertarias se ilusionan con la conformación de un nuevo bloque que, en los hechos, se alinee con LLA y, así se garantizarían el tercio, clave para blindar vetos presidenciales y frenar juicios políticos.

El bloque naranja

En La Libertad Avanza ponen sus fichas en el bullrichista Damián Arabia. Se trata del diputado del PRO que tiempo atrás fue expulsado de la vicepresidencia del partido amarillo por decisión de su presidente, Mauricio Macri. La idea del porteño es armar un bloque aparte, que vote con el Gobierno pero sin perder su identidad. Arabia se define de centro y liberal.

En las Fuerzas del Cielo confían en que Arabia traccione a otros diputados. Es más, en las filas oficialistas ya hablan, incluso, de un bloque “naranja” que le podría allanar el camino al Gobierno en el que será el segundo tramo del mandato de Milei. ¿Por qué “naranja”? Cuando se mezcla amarillo (PRO) y rojo (UCR) el resultado que se obtiene es ese color.

Damián Arabia El bullrichista Damián Arabia armará rancho aparte. Mariano Fuchila

Y, precisamente, creen que si Arabia rompe con la bancada que conduce Cristian Ritondo, se le podrían plegar otros bullrichistas del PRO. Así como también algunos de los radicales que entren por la alianza que trabaron con Karina Milei. Es decir, los de Mendoza y Chaco. También ponen la mira en los “radicales con peluca” que conformaron La Liga del Interior.

De acuerdo a los cálculos que hacen en el partido violeta, de concretarse este “bloque naranja”, podrían sumar, en conjunto, unos 100 diputados, que tirarían para el mismo lado. Es decir, el lado del Gobierno.

Pero lo cierto es que los radicales con peluca están a la espera de los resultados del domingo para ver cómo proceden. Quedaron enojados con el Gobierno. Salvo Pablo Cervi, presidente de ese bloque, a los otros dos diputados que renuevan este año los dejaron afuera de las listas nacionales. Y, en el caso de la UCR que responde a los gobernadores, aquellos radicales que se referencian en Provincias Unidas confían en que, saldadas las elecciones, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) confluirán a ese espacio.

Si bien falta para el 10 de diciembre, día en que jurarán los diputados y senadores que resulten electos este domingo, lo cierto es que se espera una reconfiguración en el Congreso. Pase lo que pase, la llave para destrabar cualquier proyecto de ley la tendrán los bloques que no se alineen con los dos principales polos. Es decir, La Libertad Avanza y Fuerza Patria.