Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica: será reemplazado por Martín Eduardo Porro

La CNEA oficializó un cambio de conducción tras la salida de Germán Guido Lavalle y confirmó la designación de un ingeniero con amplia trayectoria en el sector nuclear y energético.

Martín Porro fue designado presidente de la CNEA tras la renuncia de Germán Guido Lavalle.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) oficializó este martes un cambio en su conducción. El ingeniero Germán Guido Lavalle presentó su renuncia a la presidencia del organismo, que fue aceptada por las autoridades del área, y será reemplazado por Martín Eduardo Porro, un profesional con extensa trayectoria dentro del sector nuclear argentino.

La decisión se conoció a través de un comunicado institucional, en el que la CNEA informó que la salida de Lavalle se produce tras dos años al frente del organismo y luego de la reciente designación de Federico Ramos Nápoli como nuevo Secretario de Asuntos Nucleares.

En el balance de la gestión saliente, el organismo destacó avances en proyectos estratégicos, entre ellos el impulso al plan de finalización del Reactor Argentino Multipropósito (RA-10), la obtención de la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia, y acuerdos de cooperación internacional vinculados al suministro de agua pesada y al desarrollo tecnológico del sector. También se mencionó la entrega de equipamiento médico de alta complejidad destinado al Hospital Garrahan, orientado a tratamientos de radioterapia pediátrica.

martin porro Martín Eduardo Porro será el nuevo titular de la CNEA. Según informó la CNEA, el inicio de esta nueva etapa estará orientado a optimizar el uso de los recursos estratégicos, fortalecer los proyectos en ejecución y consolidar el rol del sector nuclear argentino tanto en el plano energético como en el sanitario, garantizando además el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.

Quién es el nuevo titular de la CNEA Con la aceptación de la renuncia, Ramos Nápoli designó como nuevo titular del organismo a Martín Eduardo Porro, ingeniero con más de tres décadas de experiencia en actividades relacionadas con la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares.

Hasta su nombramiento, Porro se desempeñaba como gerente de producción en Dioxitek S.A., empresa vinculada al ciclo del combustible nuclear. Allí estuvo a cargo de la coordinación de las plantas productoras de dióxido de uranio en Córdoba y de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza. En ese rol, lideró procesos de planificación que derivaron en niveles récord de producción durante el período 2024–2025 y en obras de modernización de infraestructura clave. Antes de su paso por Dioxitek, Porro ocupó funciones técnicas y de gestión en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde durante cinco años participó en programas de eficiencia energética en edificios públicos y coordinó iniciativas de auditoría y capacitación junto a organismos internacionales. También integró comisiones técnicas vinculadas a Naciones Unidas. Dentro de la propia CNEA, fue responsable de implementar el primer programa institucional de medición y mejora de eficiencia energética, además de liderar auditorías conjuntas con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En el plano estrictamente nuclear, se desempeñó como jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción, participó en estudios de factibilidad para nuevas centrales y formó parte de los equipos de puesta en marcha de Atucha I y Atucha II, coordinando pruebas de sistemas críticos y procesos de control técnico. Porro es ingeniero químico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, además de certificaciones en normas de calidad y formación en energías renovables.

