Pablo Avelluto: "Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata"

Bullrich-Milei.jpg

Balotaje 2023: arde la interna en JxC por el apoyo de Bullrich a Milei

Las críticas no se quedaron allí. Consultado por el apoyo de Bullrich a Milei, de cara al balotaje con Sergio Massa (UP), el Avelluto fue contundente con sus dichos. “Voy a votar en blanco. Ojalá la mayoría vote en blanco para que el próximo gobierno no tenga la legitimidad necesaria”, manifestó.