Pablo Moyano reclamó al Gobierno "medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores"

"Al Gobierno le falta fortaleza. El presidente (Alberto Fernández) tendría que sentar en una mesa a esos cuatro o cinco generadores de precios, especuladores, y decirles: 'Hasta acá se llegó, viejo'. No se puede sostener más el aumento de los productos de la cadena alimenticia. No sé qué facultad tiene el Ejecutivo, si multarlos, clausurarlos. Pero el Gobierno falla ahí, en no sentar a estos tipos", sostuvo el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.