Pablo Quirno se reunió con el canciller de Paraguay y firmaron un acuerdo de "cielos abiertos"

El ministro argentino y su par Rubén Ramírez Lezcano destacaron la convergencia política y sellaron un pacto que, aseguran, liberaliza el espacio aéreo entre ambos países. También repasaron proyectos de integración física, energética y comercial.

El canciller Pablo Quirno y su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvieron este jueves un encuentro en Buenos Aires donde repasaron los principales temas de la agenda bilateral , en un contexto de renovado entendimiento político, y firmaron un Acuerdo sobre Servicios Aéreos.

Según destacaron ambos gobiernos, el encuentro se dio en un clima de mayor entendimiento político y de convergencia estratégica , lo que permite avanzar en proyectos compartidos.

Durante la reunión, los ministros firmaron un Acuerdo sobre Servicios Aéreos , en línea con la política de “cielos abiertos” que impulsa la Argentina con alcance regional e internacional.

Según el comunicado, el instrumento busca modernizar y liberalizar el espacio aéreo entre los dos países, favoreciendo la competencia en los servicios aerocomerciales y ampliando las alternativas de conectividad , las frecuencias disponibles y las oportunidades de acceso a mejores tarifas para los usuarios.

El Canciller Pablo Quirno y su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvieron un encuentro en Buenos Aires junto a sus equipos de trabajo en el que repasaron la agenda bilateral. Los Ministros suscribieron un Acuerdo sobre Servicios Aéreos en consonancia con la política de… pic.twitter.com/Zsw4D3T75K

Además, los cancilleres destacaron los avances en distintos proyectos de integración física y energética , orientados a impulsar la prosperidad regional . En este punto, subrayaron el impacto positivo de la eliminación de restricciones al comercio , una medida que, según remarcaron, permitirá incrementar las exportaciones y profundizar la cooperación económica entre ambos países.

Cancillería presentó oficialmente a Rafael Grossi como candidato a la Secretaría General de la ONU

La Cancillería argentina oficializó la candidatura del Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. A través de un comunicado, el Ministerio que conduce Pablo Quirno destacó al aspirante argentino.

En el escrito, el Palacio San Martín destacó que el exembajador argentino en Austria cuenta con un "firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados".

"El Embajador Grossi cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA, cuyo liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023", destacó Cancillería. Además, resaltaron sus logros, "orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales" y su gestión "abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes".

"Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda", concluyó el Ministerio.