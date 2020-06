Renunció funcionario porteño que fue a jugar torneo de paddle clandestino

“Tras los hechos de público conocimiento que lo involucran en una situación de presunto incumplimiento de la cuarentena en el Partido de Pilar, este mediodía el Gobierno de la Ciudad aceptó la renuncia a su cargo, presentada por el Subsecretario de Deportes, Luis Lobo”, informó el Gobierno porteño a través de sus redes sociales.

Lobo fue siete años integrante del equipo de Copa Davis, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos y fue entrenador y formador de jugadores ex número 1 del mundo. El domingo pasado fue detenido junto a otras 15 personas por violar el Aislamiento, Preventivo, Social y Obligatorio en el AMBA.

En su descargo público, Lobo señaló que presentó su dimisión porque se vio “involucrado en un posible situación de violación dela cuarentena”, aunque dijo que “en ningún momento participó de un torneo de paddle, en esa ocasión ni durante el período de cuarentena”.

Según indicaron voceros del Ministerio de Seguridad, el episodio se produjo el domingo a las 17.30, cuando un vecino del club realizó una denuncia en la línea 134, tras observar al grupo de personas que ingresaba al lugar.

Personal de la Base Operativa 8 de Gendarmería que acudió al lugar constató que se encontraban violando las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, por lo que detuvo a las 14 personas que estaban jugando al paddle y a otras dos, que estaban allí como representantes de la empresa que gestiona el predio.

Los gendarmes también secuestraron cinco vehículos que estaban en la entrada y dieron intervención al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien los imputó por incumplimiento del decreto 297/20 y dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la causa.

La renuncia de Lobo se suma al despido reciente de Fernando Lauría, ex secretario de Gobierno y de Economía del municipio de Tigre. Lauría era un estrecho colaborador del intendente Luis Zamora y también participó del torno clandestino de paddle. Pero Lobo y Lauría no eran los únicos hombres de la política en ese escandaloso torneo ilegal. El presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, aseguró que el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio también fue uno de los participantes.

"Todos los funcionarios nombrados estaban, según me lo confirmó la empresa que concesiona el club, incluso Rogelio Frigerio, quien teóricamente se fue antes del allanamiento", sostuvo Pérez.

Como funcionario porteño, Lobo tenía la misión de “fomentar el deporte en la Ciudad impulsando una vida saludable, potenciando el desarrollo social y la inclusión trabajando en conjunto con diferentes áreas de Gobierno”.

Pero además, tenía la responsabilidad de “entender el desarrollo de estrategias y políticas de deportes de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las establecidas en el ámbito nacional”.