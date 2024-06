Paquete fiscal: la guerra por el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales se traslada a tribunales

El Senado -como Cámara revisora- aprobó "en general" las leyes que tenían aprobación previa de Diputados. Luego, en particular hizo su propio recorte, desechó cuestiones que no fueron siquiera incluidas en el dictamen, y modificó otras (como el alcance de las privatizaciones) en pos de lograr acuerdos políticos para arañar el número mínimo que les garantizó éxito con el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿La ley quedó aprobada? en general sí, pero en particular, no. Segunda trampa. ¿En cuantos capítulos el número en contra fue suficiente para que Diputados no pueda insistir?