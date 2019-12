Acercamiento entre empresarios y gremios para discutir una recomposición salarial

El titular de CGERA, Marcelo Fernández, manifestó que “estamos de acuerdo con la necesidad de la recomposición salarial para los trabajadores y para la reactivación del consumo, pero es imposible para los empresarios absorber lo que tendríamos que pagar en un contexto de altas tasas de interés, apertura de importaciones, con la AFIP embargando PYMES, con baja de consumo y de actividad”.

“Por eso traemos ideas para compartir con la CGT para ayudar al gobierno a que no tome una decisión que perjudique a alguna de las partes”, aseguró Fernández. En esta línea, el Presidente de CGERA precisó que “vamos a solicitarle al gobierno que nos permita pagar en cuotas las cargas sociales para así poder recomponer el salario de los trabajadores”. “Esto es importante ya que el cualquier aumento se juntaría con el pago de vacaciones y aguinaldos”, advirtió. Finalmente, Fernández destacó que la importancia de que la CGT apoye esta iniciativa para que los empresarios puedan aplicar los aumentos de forma sustentable.

Durante el encuentro, el Secretario General de CGERA, Raúl Zylbersztein señaló que los empresarios “estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo posible” pero que “necesitamos que nos ayuden a pedir que se condonen deudas para poder rehabilitar PYMES desde lo formal”. “Con cuentas embargadas las pymes no pueden trabajar ni ser sujetos de crédito”, aclaró.

También expuso el dirigente de CGERA y Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, quien resaltó la necesidad de impulsar la ciencia y la técnica en las PYMES y las economías regionales para desarrollar al país.

Por su parte, el Presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltran, destacó que “hemos trabajado mucho con el gobierno saliente, pero no hemos tenido resultados”. “Tenemos muchas propuestas para plantear desde las empresas, porque si no hay empresas, no hay trabajo, y si no hay trabajadores, no hay consumo”, agregó, al tiempo en que explicó que “tenemos que recomponer el salario pero se manera sustentable”. “Llevamos meses de caídas permanentes de ventas minoristas y caídas industrial”, agregó.

En tanto, el Presidente de la CGE, Roberto Marquínez, agradeció a los representantes de la central obrera y a sus pares empresarios por el recibimiento, y destacó que fue la primera reunión junto a la cúpula de la CGT tras la unidad confederativa PYME alcanzada por CGERA, CAME y la CGE.

Asimismo, el Secretario de Industria y Producción de la CGT, Rodolfo Daer celebró “que CGERA y CAME se junten para defender a sus empresas que son también intereses de los trabajadores. “La articulación de los mayores problemas va a pasar por la estructura institucional que uds representan. Otras entidades tienen otra espalda para ir surfeando los vaivenes macroecómicos", añadió.

Por su parte, el Secretario General de la CGT, Héctor Daer, destacó "la grandeza de los dirigentes empresarios en juntarse y llegar a esta decisión", al tiempo que reafirmó la necesidad de segmentar las empresas según su escala ara poder aplicar la amplia moratoria que reclaman las pymes.

Como muestra de unión entre los sectores empresarios y trabajadores, el día 18 de diciembre todos los sectores se harán presentes en Parque Norte en la presentación oficial del relanzamiento de la Confederación General Económica (CGE).