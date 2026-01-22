Nuevo fracaso de la paritaria de la UTA: cobra fuerza un posible paro de colectivos en el AMBA + Seguir en









La audiencia entre el gremio y las cámaras empresarias finalizó sin un acuerdo. En ese marco, la Secretaría de Trabajo ordenó una nueva reunión para la próxima semana.

La UTA advierte sobre un plan de lucha si no llegan a un acuerdo la próxima semana.

En medio de cambios en la Secretaría de Transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector no lograron llegar a un acuerdo en el marco de la paritaria por la revisión salarial de los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Representantes de ambas partes se reunieron este jueves sin lograr una definición, por lo que debieron pasar a un cuarto intermedio.

El encuentro de esta tarde se dio en el marco de una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero. Allí se dieron cita los enviados de la parte gremial y de las compañías sin lograr destrabar el conflicto que podría desembocar en la paralización del servicio, lo que podría afectar a millones de usuarios.

Sin acuerdo, crece la posibilidad de un paro de colectivos en el AMBA Durante la reunión de este jueves, la UTA presentó una "última versión de propuesta de incremento salarial" ajustada a la dinámica de las discusiones previas. Desde el gremio habían calificado como una "burla" el ofrecimiento del 1% que habían realizado en un encuentro previo las empresas. La entidad que conduce Roberto Fernández advirtió en su momento que los ingresos actuales no alcanzan para "sostener un hogar".

Desde las empresas afirman que el objetivo es alcanzar una “justa recomposición salarial”. Sin embargo, volvieron a condicionar cualquier aumento a la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte, ya que, según sostienen, padecen un “estrangulamiento financiero” por el retraso en el pago de subsidios estatales. Aseguran que el 40% de las firmas están al borde de la quiebra.

Colectivos En medio del paro y el reclamo salarial, la UTA responsabiliza a las cámaras empresarias. Debido a las diferencias entre las partes, los funcionarios del gobierno convocaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 27 de enero a las 15.00 horas, cuando se lleve a cabo una audiencia virtual para intentar acercar a las partes.

En medio de esta nueva postergación, la UTA ratificó que mantendrá activo su estado de alerta. En caso de que en la próxima audiencia no surja una respuesta concreta, activarán el plan de lucha que podría derivar en un paro total de las actividades en las líneas del AMBA. Recambio de autoridades en Transporte El naufragio de la paritaria tiene lugar en medio del recambio de autoridades en Transporte a raíz de la renuncia del secretario Luis Pierrini, quien dimitió al cargo por motivos personales. La salida fue confirmada por el Ministerio de Economía, desde donde destacaron el trabajo realizado durante su gestión al frente del área. En su lugar fue designado el arquitecto Fernando Herrmann, profesional con experiencia en el desarrollo de obras de infraestructura y en la gestión de proyectos vinculados al sector. La designación apunta a dar continuidad a los planes en marcha y fortalecer la ejecución de políticas vinculadas al transporte y la obra pública.

