¿Otro paro nacional el 27 de feberero? La decisión de los gremios para el día que se trate la Reforma Laboral en el Senado + Seguir en









La convocatoria sindical crece ante la sesión prevista para el viernes y crece la expectativa por medidas de fuerza.

Hay organizaciones sindicales que quieren enviar un mensaje con protesta que incluye movilización Foto: NA

La discusión por la Reforma Laboral vuelve a calentar el clima político y sindical. Con el tratamiento previsto en el Senado para el viernes 27, distintos sectores gremiales aceleraron reuniones y contactos para definir una postura común frente a un proyecto que consideran regresivo en materia de derechos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las últimas horas, el Frente de Sindicatos Unidos, que es el que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales, dejó trascender que no descarta una medida de alcance nacional si el oficialismo avanza con el dictamen. La posibilidad de un paro general, incluso de 36 horas, empezó a circular con fuerza en los pasillos sindicales.

Mientras tanto, la CGT mantiene un tono más prudente. Puertas adentro hay debate: algunos dirigentes plantean que es momento de poner el cuerpo en la calle, otros prefieren esperar el resultado del debate legislativo. El margen de negociación todavía no está cerrado y la decisión final podría definirse a último momento.

Marcha reforma laboral El Frente de Sindicatos Unidos define su estrategia ante el debate legislativo El Frente de Sindicatos Unidos convocó a un plenario ampliado para evaluar el escenario parlamentario. Según señalaron voceros del espacio, el proyecto en discusión implicaría cambios en las indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación y límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, puntos que encendieron alarmas en las bases.

La estrategia combina presión institucional y calle. Por un lado, se mantienen conversaciones con senadores de bloques dialoguistas para intentar introducir modificaciones. Por otro, se prepara un esquema de movilización frente al Congreso que podría escalar a paro si la votación avanza sin cambios.

incidentes congreso reforma laboral Mariano Fuchila ¿Habrá paro de 36 horas? La presión de los gremios "duros" a la CGT Dentro del universo gremial, los sectores más confrontativos empujan por un paro nacional de 36 horas con movilización incluida. La propuesta apunta a replicar esquemas de protesta que en el pasado combinaron cese de actividades y presencia masiva en la calle. La CGT, que en los últimos meses osciló entre el diálogo y la confrontación con el Gobierno, enfrenta presiones internas. Dirigentes de gremios industriales y del transporte sostienen que una medida corta podría quedar a mitad de camino y no enviar un mensaje claro al Ejecutivo ni a los legisladores. Al mismo tiempo, otros sectores recuerdan que un paro prolongado requiere coordinación fina y adhesión amplia para no quedar desdibujado. La incógnita es si la central obrera definirá una postura antes de la sesión o si aguardará el resultado en el recinto, ya que las decisiones pueden cambiar en cuestión de horas. CGT - Congreso - Reforma Laboral Movilización al Congreso: el plan de lucha para el viernes 27 de febrero Para el viernes está prevista una concentración frente al Congreso desde el mediodía. La idea es acompañar el debate en el Senado y marcar presencia mientras se desarrollan las intervenciones en el recinto. Se espera la participación de columnas sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles. El operativo incluiría cortes parciales y un escenario montado sobre Avenida Entre Ríos, donde distintos oradores fijarán posición. En caso de que la votación resulte favorable al proyecto sin modificaciones sustanciales, podría activarse un paro en las horas siguientes, según admiten fuentes gremiales.

Temas Paro

CGT