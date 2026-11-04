Paro docente en CABA: Ademys se moviliza para reclamar por un aumento salarial + Agregar ámbito en









El sindicato lleva adelante una medida de fuerza para pedir por un incremento del salario en el marco de la paritaria local. También solicitan mejoras en las condiciones laborales.

a jornada de protesta comenzó con una concentración a las 11 en la intersección de La Rioja y Caseros y se dirigirá a la sede de Gobierno porteña.

El gremio docente Ademys lleva adelante este miércoles un paro de actividades en las escuelas porteñas, acompañado por una movilización hacia la sede del Gobierno de la Ciudad, para reclamar un aumento salarial a la administración de Jorge Macri. La protesta también incluye reclamos por las condiciones laborales, el presupuesto educativo y las políticas de inclusión.

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La jornada de protesta comenzó con una concentración a las 11 en la intersección de La Rioja y Caseros, en el barrio de Parque Patricios, desde donde los docentes marcharán hacia la Jefatura de Gobierno porteña. La medida fue convocada en rechazo a la oferta salarial presentada por el Ejecutivo local y en reclamo de una recomposición de los ingresos del sector.

Entre los principales puntos de la agenda sindical, Ademys plantea la necesidad de terminar con el pluriempleo y la sobrecarga laboral, garantizar el respeto de las licencias médicas y avanzar con la creación de nuevos cargos docentes. También reclama frenar el cierre de grados y salas, incorporar parejas pedagógicas y reforzar la cantidad de profesionales y recursos disponibles en escuelas y jardines.

Educación especial, inclusión y reforma educativa Otro de los ejes centrales de la movilización está vinculado con la educación especial y las políticas de inclusión. El sindicato exige la derogación de la Resolución 860, la ampliación de los equipos interdisciplinarios y la creación de escuelas especiales en todos los distritos escolares de la Ciudad. En ese marco, cuestiona lo que define como un proceso de ajuste y vaciamiento del sistema educativo porteño.

La organización también rechaza la reforma educativa BA Aprende y el protocolo que, según denuncia, criminaliza a los estudiantes. A su vez, reclama ampliar los Distritos Escolares de Orientación (DOE) y los Asistentes de Educación Sexual (ASE) frente a la crisis de salud mental, además de defender la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

En materia de condiciones laborales, Ademys exige el cumplimiento de la Ley de Profesor por Cargo, cuestiona el límite de 38 horas y reclama mejoras para los trabajadores de los programas socioeducativos. Para ese sector, pide estabilidad laboral, titularización y la derogación de la Resolución 153/26. Reclamos en los institutos de formación docente y comedores escolares La convocatoria también incorpora demandas vinculadas con los institutos de formación docente. El gremio denuncia despidos, cierre de comisiones y profesorados, modificaciones de los planes de estudio y mudanzas impuestas. Entre sus propuestas figuran la implementación de un boleto estudiantil gratuito, universal y nacional, el otorgamiento de becas y un incremento del presupuesto educativo. Por último, el sindicato reclama que no se reduzcan las viandas escolares y exige comedores con alimentos de calidad nutricional y acceso universal. La jornada de protesta incluye además pedidos de justicia por Nancy Godoy y Cristian Pereyra, bajo la consigna: “¡Que ser docentes no nos cueste la vida!”.