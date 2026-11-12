China le reclamó a EEUU acelerar la aplicación del acuerdo de baja de aranceles por u$s60.000 millones

El Ministerio de Comercio en Beijing subrayó que ambos países mantienen una "estrecha comunicación", pero remarcó que la pronta entrada en vigor del pacto es indispensable para mejorar el intercambio agrícola bilateral.

China insta a EEUU: a acelerar la aplicación del acuerdo de reducción arancelaria por u$s60.000 millones.

El Ministerio de Comercio de China afirmó este jueves que espera que Estados Unidos colabore con Beijing para garantizar que su acuerdo de reducción arancelaria , valuado en u$s60.000 millones , entre en vigor lo antes posible , con el objetivo de generar condiciones más favorables para el comercio agrícola bilateral.

He Yadong, portavoz del ministerio, señaló en conferencia de prensa que "ambas partes mantienen una estrecha comunicación en relación con la aplicación del ‌acuerdo ".

Cabe precisar que el ministerio había destacado la semana pasada que ‌China estaba dispuesto a comprar más productos agrícolas de EEUU, pero con ‌la condición de que ambas partes aplicaran el acuerdo de reducción recíproca de aranceles " u$s30.000 millones por u$s30.000 millones", que ‌había sido acordado previamente.

Huang Ling, también del Ministerio de Comercio, indicó hace días que "China espera que Estados Unidos colabore con ella para crear condiciones favorables para el comercio agrícola entre ambos países mediante medidas como la reducción conjunta de los aranceles, ‌la reducción de las barreras no arancelarias y la ampliación del acceso al mercado".

Desde Washington recordaron que, según lo anunciado por la Casa Blanca en mayo, China se había comprometido a importar u$s17.000 millones al año en productos agrícolas estadounidenses a partir de 2026 , con un ajuste proporcional para el ejercicio en curso. Esta meta amplió los compromisos fijados en octubre previo, centrados específicamente en la compra de soja norteamericana.

Aunque las importaciones de soja marchan según lo previsto, el ritmo de compra del resto del complejo agroalimentario muestra un rezago significativo. Un informe de la agencia Reuters precisó que, entre enero y septiembre, China concretó compras de carne y maíz estadounidense por apenas u$s7.200 millones, quedando por debajo de los compromisos globales trazados entre Washington y Pekín.

En ese marco, persiste la incertidumbre sobre cuándo comienza a contar el plazo del acuerdo de compra de productos distintos de la soja por valor de u$s17.000 millones, dado que EEUU no aclaró si el plazo comenzó con su anuncio de ‌mayo o si no comenzará hasta que se hayan concretado las reducciones de aranceles propuestas por China.

Rezagos en compras: las importaciones chinas de productos agrícolas estadounidenses están por debajo de los compromisos fijados. Depositphotos

Las importaciones de esos productos se situaron en su nivel más bajo para este período desde 2019, momento que coincidió con el punto más crítico de la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El aletargado ritmo de las compras incrementó las dudas sobre si las importaciones chinas aumentarán de manera significativa este año, lo que se suma a la presión que sufren los agricultores estadounidenses, ya golpeados por los elevados costos del combustible y los insumos.