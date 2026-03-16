Un nuevo paro docente en las universidades públicas del país comenzó este lunes 16 de marzo, como parte de un reclamo por mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Paro universitario: qué días no habrá clases y cuáles son las universidades afectadas
Los gremios reclaman mejores salariales, la reapertura de paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
-
Paro en universidades: las autoridades insisten en que "lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias"
-
Universidades: arranca una semana de paro y en la UBA impulsan un cese por tiempo indeterminado
Los gremios exigen una recomposición del 55% y la implementación total de la legislación sancionada en 2025. La huelga afectará el normal dictado de clases, con cese de actividades programados hasta el mes de mayo.
Además, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) prevé una marcha federal universitaria para el 23 de abril, y la posibilidad de una protesta por tiempo indeterminado si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. A continuación, conocé los detalles.
El reclamo de los docentes
Los docentes y no docentes están reclamando una respuesta urgente del Gobierno ante la pérdida de poder adquisitivo, que los sindicatos calculan en un 40% en los últimos meses.
El reclamo también incluye una mejora en el presupuesto destinado a las universidades públicas, ya que se considera insuficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo. La falta de recursos afecta directamente a la calidad de la enseñanza, la investigación y los proyectos de las casas de estudio.
"Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria", detalla la publicación en Instagram.
El paro será dos etapas: la primera abarca desde el lunes 16 hasta el 21 de marzo, y la segunda se desarrollará del 30 de marzo al 4 de abril.
"Se organizará una CARPA por la universidad y la soberanía en un esquema que abarcará todo el país, con el objetivo de instalar en el espacio público y en articulación con actores del territorio no sólo el conflicto universitario, sino el carácter urgente de la unidad de las luchas", explican desde la cuenta de prensa de Conadu.
Paro universitario: cuándo es
El paro comenzó el 16 de marzo y se extenderá durante toda esa semana. Además, se prevé que los paros continúen en las siguientes fechas:
- Del 16 al 21 de marzo
- Del 30 de marzo al 4 de abril
- Del 27 de abril al 2 de mayo
Si la situación no se resuelve, el conflicto podría escalar durante los próximos meses, con medidas de fuerza que afectarían el calendario académico, especialmente en establecimiento como la UBA (Universidad de Buenos Aires).
A su vez, se acordó “de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general", señala Conadu.
¿Las universidades privadas también paran?
La medida de fuerza impacta principalmente a las universidades públicas. No se prevé que las privadas se sumen al paro, ya que su financiamiento y estructura son diferentes.
Sin embargo, quienes concurren a estas instituciones si que podrían verse indirectamente afectados por el impacto que esta crisis gremial podría tener sobre la oferta educativa en todo el país, dado que los docentes también colaboran en la formación de alumnos en casas de estudio privadas.
Distintas universidades públicas confirmaron su adhesión al reclamo, entre ellas la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Chaco Austral, entre otras.
- Temas
- Paro
- Universidades
Dejá tu comentario