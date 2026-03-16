Paro universitario: qué días no habrá clases y cuáles son las universidades afectadas

Un nuevo paro docente en las universidades públicas del país comenzó este lunes 16 de marzo, como parte de un reclamo por mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

Los gremios exigen una recomposición del 55% y la implementación total de la legislación sancionada en 2025. La huelga afectará el normal dictado de clases, con cese de actividades programados hasta el mes de mayo.

Además, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) prevé una marcha federal universitaria para el 23 de abril , y la posibilidad de una protesta por tiempo indeterminado si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. A continuación, conocé los detalles.

Los docentes y no docentes están reclamando una respuesta urgente del Gobierno ante la p érdida de poder adquisitivo , que los sindicatos calculan en un 40% en los últimos meses.

El reclamo también incluye una mejora en el presupuesto destinado a las universidades públicas, ya que se considera insuficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo. La falta de recursos afecta directamente a la calidad de la enseñanza , la investigación y los proyectos de las casas de estudio.

"Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria", detalla la publicación en Instagram.

Embed - CONADU on Instagram: "Profundización del Plan de Lucha por el Financiamiento Universitario El Congreso de la CONADU resolvió la realización de paros progresivos para todo el semestre En el día de ayer el Congreso de CONADU resolvió la profundización del plan de lucha con la ratificación del paro de una semana que comienza el lunes 16 de marzo, y un paro de semana completa en las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril. Se facultó al Plenario para realizar un seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado para todo el semestre, EN EL MARCO DE LA PROGRESIVIDAD DE LAS MEDIDAS. De forma unánime se acordó la realización de una MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. El Congreso evaluó la importancia de retomar el contacto entre estudiantes y docentes para que esta nueva marcha sea la expresión masiva en las calles de un pueblo que defiende la universidad pública. Además, se organizará una CARPA por la universidad y la soberanía en un esquema que abarcará todo el país, con el objetivo de instalar en el espacio público y en articulación con actores del territorio no sólo el conflicto universitario, sino el carácter urgente de la unidad de las luchas. Se ratificó lo actuado por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales que continúa en SESIÓN PERMANENTE el cual está facultado a llamar a paro de manera urgente en caso de que comience el tratamiento en comisiones de la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario que pretende el gobierno de Milei. Con la presencia de 30 sindicatos de base y más de 90 congresales, el Congreso sesionó en memoria del golpe cívico militar, bajo la presidencia honoraria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por el Nunca Más, y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y todos los presos políticos. Se puede leer el texto completo en la web." View this post on Instagram

El paro será dos etapas: la primera abarca desde el lunes 16 hasta el 21 de marzo, y la segunda se desarrollará del 30 de marzo al 4 de abril.

"Se organizará una CARPA por la universidad y la soberanía en un esquema que abarcará todo el país, con el objetivo de instalar en el espacio público y en articulación con actores del territorio no sólo el conflicto universitario, sino el carácter urgente de la unidad de las luchas", explican desde la cuenta de prensa de Conadu.

Marcha federal Universitaria

Paro universitario: cuándo es

El paro comenzó el 16 de marzo y se extenderá durante toda esa semana. Además, se prevé que los paros continúen en las siguientes fechas:

Del 16 al 21 de marzo

Del 30 de marzo al 4 de abril

Del 27 de abril al 2 de mayo

Si la situación no se resuelve, el conflicto podría escalar durante los próximos meses, con medidas de fuerza que afectarían el calendario académico, especialmente en establecimiento como la UBA (Universidad de Buenos Aires).

A su vez, se acordó “de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general", señala Conadu.

¿Las universidades privadas también paran?

La medida de fuerza impacta principalmente a las universidades públicas. No se prevé que las privadas se sumen al paro, ya que su financiamiento y estructura son diferentes.

Sin embargo, quienes concurren a estas instituciones si que podrían verse indirectamente afectados por el impacto que esta crisis gremial podría tener sobre la oferta educativa en todo el país, dado que los docentes también colaboran en la formación de alumnos en casas de estudio privadas.

Distintas universidades públicas confirmaron su adhesión al reclamo, entre ellas la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Chaco Austral, entre otras.