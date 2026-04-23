ATE levanta parcialmente el paro en el Servicio Meteorológico Nacional tras presiones del Gobierno.

Tras advertencias oficiales sobre la supuesta ilegalidad de la huelga, ATE reformuló la medida prevista y convocó a una asamblea para las 10.30 en la sede central del SMN.

En medio de un clima de creciente conflicto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió levantar parcialmente el paro previsto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reemplazarlo por una asamblea general resolutiva que se realizará este viernes a las 10.30 en la sede central del organismo.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno declarara ilegal el “apagón informativo” previsto para este viernes en el SMN, una medida que podía impactar en los vuelos en todo el país. En una resolución oficial, el Poder Ejecutivo sostuvo que el servicio meteorológico para la navegación aérea constituye un servicio público esencial , en los términos de las leyes 27.161 y 25.877. Frente a ese escenario, desde ATE denunciaron un intento de limitar el derecho a huelga y comenzaron a reevaluar la modalidad de la protesta.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , respondió través de redes sociales: “El Gobierno, de manera totalmente ilegal, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial. Eso es falso”, sostuvo.

URGENTE!! EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO A HUELGA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL!! LA ILEGALIDAD ES LA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO!! El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no… pic.twitter.com/SlqecOSP1Q

En esa línea, el dirigente remarcó que no existe ninguna ley que incluya al SMN dentro de los servicios esenciales , por lo que "no hay restricciones para ejercer el derecho a huelga". Al mismo tiempo, vinculó el conflicto con los más de 140 despidos denunciados en el organismo y reclamó mayor inversión en el área.

“Ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma, lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios”, afirmó Aguiar, quien además advirtió sobre los riesgos de desfinanciar un organismo clave para la seguridad aérea y la prevención de fenómenos climáticos.

Por último, sentenció: “Lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional”.

ATE reemplazó el paro por una asamblea

La medida de fuerza, que había sido convocada por ATE ante los despidos en ese organismo, iba a llevarse a cabo desde las 5 de la mañana y hasta las 12 del mediodía de este viernes, por lo que en ese horario los canales de comunicación habituales no publicarían datos sobre el estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Por ese motivo los aeropuertos hubieran quedado afectados y sin acceso a información meteorológica, que resulta clave para la seguridad aérea. En ese caso, no hubieran podido despegar ni aterrizar vuelos comerciales.

No obstante, la convocatoria a una asamblea en el horario en que iba a desarrollarse el paro implica, en los hechos, una interrupción de tareas, pero bajo otra modalidad que busca evitar sanciones en un escenario que el gremio considera hostil. De esta manera, la asamblea de este viernes será clave para definir los próximos pasos a seguir.