Patricia Bullrich admitió que no quiere ser candidata en 2025: "No me interesa"







Tras el acto electoral en Parque Lezama, Patricia Bullrich quien es la ministra de Seguridad y exPresidenta del PRO, aseguró que no será candidata.

Patricia Bullrich habló del lanzamiento de la Libertad Avanza a nivel nacional. Ignacio Petunchi

Javier Milei llevó adelante un acto electoral en Parque Lezama, en donde lanzó el partido de La Libertad Avanza a nivel nacional. Con varias figuras libertarias, el actual presidente de la nación confirmó que Karina Milei será la presidenta del partido que participará en las próximas elecciones legislativas. Sin embargo Patricia Bullrich se despejó del juego y aseguró que no está interesada en ser candidata.

La ex titular del PRO aseguró que no participará de las próximas elecciones ya que se quiere enfocar en su actual compromiso en el área de seguridad de la nación: “Desde una banca no se puede terminar con los piquetes”, expresó tras el acto de Javier Milei en Parque Lezama.

Parque Lezama Javier Milei.jpg Javier Milei en el Parque Lezama junto a su equipo En este sentido, la ex candidata a presidenta explicó: “No me interesa ser candidata el año que viene, fui diputada, pero senadora no. Tengo responsabilidad ejecutiva, que es muy importante, sobre los efectos concretos sobre la población”.

“Soy parte de un equipo, donde hay un DT que dirá: ‘Necesito que juegues en determinado puesto’. Cada uno tendrá un lugar, o seguirá en el que está, que es lo que me gustaría, quedarme en este lugar”, agregó la actual Ministra de Seguridad en declaraciones radiales con Radio Rivadavia.

Javier Milei lanzó La Libertad Avanza como partido a nivel nacional En Parque Lezama, y junto a su hermana Karina, Javier Milei lanzó el partido de la Libertad Avanza a nivel nacional. Fue su hermana la que abrió el acto electoral: “Hace cuatro años estábamos por empezar a dar la pelea, pero realmente verlos a todos ustedes me llena de emoción, porque quiere decir que cada vez somos más los que tenemos las ideas de la libertad”. Por su parte, el mandatario tomó la palabra y señaló: “La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas”.