Patricia Bullrich defendió a Gustavo Valdés y rechazó la denuncia por encubrimiento en el caso Loan: "Es un despropósito"

En declaraciones radiales, la titular de la cartera de Seguridad habló sobre la acusación por encubrimiento que recae sobre el mandatario provincial: "Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver".