Córdoba: Gabriel Bornoroni acelera su proyecto 2027 con dos actos estratégicos

El jefe del bloque libertario convocó a su tropa para este fin de semana a un encuentro cerrado para fortalecer su liderazgo, como respuesta al paso de Patricia Bullrich por esa provincia, mientras acelera su proyecto con una muestra de fuerza en Punilla, que disputa con el senador Luis Juez.

Gabriel Bornoroni comenzó a moverse para mostrar que la única lapicera que armará las listas le pertenece a LLA.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza y referente provincial en Córdoba, desplegará una ofensiva política de alto impacto en los próximos días que apunta a consolidarlo como el candidato natural a gobernador en 2027. La estrategia incluye dos actos clave: uno será este sábado 18, en Alto Botánico -exclusivo para "leones"- destinado a responder a la reciente intervención de la senadora nacional Patricia Bullrich en la política de alianzas cordobesas; y otro en Villa Carlos Paz que funcionará como una demostración de fuerza sobre el territorio que también pretende ocupar el senador nacional Luis Juez, referente del Frente Cívico.

Por consultas de Ámbito, se supo que el acto programado para este sábado en el salón de eventos Alto Botánico tiene un carácter exclusivo para "leones" y representa una movida estratégica de Bornoroni para reafirmar su liderazgo frente a la creciente injerencia de Patricia Bullrich en el armado provincial.

En su paso por este distrito durante la semana pasada , la senadora nacional y presidenta del bloque libertario habría intentado intervenir en la política de alianzas que debería activar el espacio en Córdoba. La exministra de Seguridad señaló que "el PRO local es libertario" y que debería ser considerado en el esquema que lidera Bornoroni. Habría sugerido, inclusive, que si los potenciales candidatos del PRO tienen mejor imagen que los libertarios en algunos distritos, los amarillos deberían ser cabeza de lista.

Frente a este escenario, según un exdirigente radical que se sumó a las filas libertarias en los últimos meses, el titular de la bancada libertaria en Diputados activó el "operativo Alto Botánico" -que hasta hace dos semanas no estaba en los papeles- que buscará mostrar una imagen de unidad interna del espacio puro, sin interferencias externas. Encabezará el encuentro con su tropa más fiel, en un mensaje claro tanto a Bullrich como a posibles competidores internos: el armado cordobés tiene dueño.

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La segunda pata de la ofensiva de Bornoroni será el encuentro del jueves 23 de abril en Villa Carlos Paz, en el evento denominado "Córdoba Emprende" que se realizará en el Hotel Eleton y representa una clara jugada del diputado para marcar presencia en el departamento Punilla, un territorio históricamente vinculado al senador Luis Juez , quien también aspira a ser candidato a gobernador en 2027 en alianza con LLA. En ese mismo lugar, este viernes 17, Juez protagonizará su propio encuentro con tropa propia.

Los dos actos se inscriben en una carrera silenciosa pero intensa entre Bornoroni y Juez por definir quién encabezará la fórmula a gobernador de la alianza libertaria. Bornoroni ya comenzó a construir su candidatura con movimientos estratégicos precisos.

En febrero de 2026 confirmó que LLA "va a tener candidato propio en Córdoba" y dejó en claro que el objetivo es disputar el poder provincial sin alianzas con el oficialismo de Martín Llaryora. "Conociendo al Presidente, no va a arreglar con nadie. Está decidido a cambiar la Argentina y necesita gobernadores de La Libertad Avanza", afirmó Bornoroni, en una declaración que se leyó como una advertencia, tanto para Juez como a otros posibles competidores internos.

Por su parte, Juez -quien se incorporó formalmente al bloque libertario en el Senado en diciembre último- también mantiene aspiraciones claras a la gobernación, lo que generará tensiones crecientes en la alianza -que ambos buscan disimular en público, por ahora- pero que ya muestra señales.

El armado territorial

El posicionamiento de Bornoroni como candidato a gobernador no es casual ya que en las últimas semanas gestionó el pase de seis intendentes radicales del departamento San Justo a las filas libertarias, en una operación que perfora el armado del radicalismo cordobés y le da cuerpo a la mesa no peronista que busca liderar.

Los jefes comunales Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Andrés Rinero (Devoto) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina) -electos en 2023 con la marca de Juntos por el Cambio- acordaron el "pase" con el referente de LLA en San Justo, Guillermo Quiroga, en una operación coordinada de manera directa con Bornoroni.

En contrapartida, el diputado nacional ofreció a estos intendentes la garantía de no impulsar candidatos libertarios que compitan contra ellos en sus distritos, una señal clara de que el espacio busca sumar dirigentes con estructura territorial sin imponer condiciones electorales.

Con estos dos actos y el respaldo de estos seis intendentes que ya se sumaron a su esquema, el jefe del bloque libertario en Diputados busca matar tres pájaros de un tiro: reafirmar su liderazgo frente a Patricia Bullrich, mostrar unidad interna ante la sociedad cordobesa y consolidar su posición como el candidato natural violeta a gobernador en 2027.