Patricia Bullrich, en AmCham: "Inviertan, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad"

La senadora destacó el rol del Congreso en garantizar reglas estables y llamó a las empresas a transformar las reformas en inversión y generación de empleo.

La senadora Patricia Bullrich participó este martes de el encuentro AmCham Argentina , donde intercambio una serie de preguntas y respuestas breves moderado por una reportera, en el que compartió panel con el senador del bloque radical Eduardo Vischi y abordó el rol del Congreso en la consolidación de un marco de previsibilidad económica e institucional.

Bullrich destacó la importancia de construir consensos legislativos para llevar a cabo politicas de Estado, a largo plazo: “ Nuestro objetivo en el Congreso, junto con Diputados, es lograr la máxima posibilidad de que los acuerdos internacionales salgan por unanimidad, para que no sean modificados en el tiempo ”.

En ese sentido, puso como ejemplo el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que —según señaló— contó con un amplio respaldo parlamentario: “ Es un acuerdo que le va a permitir a la Argentina alcanzar un 90% de apertura en importaciones y exportaciones ”.

Asimismo, remarcó la relevancia de avanzar en otros instrumentos clave para la integración económica, como el acuerdo de patentes, “con casi 30 años de atraso”, y los convenios bilaterales, entre ellos el alcanzado con EEUU que permitirá ampliar el intercambio de más de 1600 productos. “ Estos acuerdos le dan al país seguridad jurídica, rule of law y previsibilidad ”, afirmó.

Consultada sobre el rol del Poder Legislativo frente a las necesidades productivas de las provincias, Bullrich señaló que actualmente se impulsan leyes orientadas a garantizar la inversión privada y la estabilidad de largo plazo: “ Estamos trabajando en normas como la modernización laboral, la ley de propiedad privada y marcos regulatorios que permitan una inversión productiva sostenida en el tiempo ”.

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En relación al vínculo entre Nación y provincias, la senadora planteó la necesidad de avanzar hacia un federalismo más coordinado: “Somos un país federal, pero no pueden existir 24 sistemas impositivos distintos ni aduanas internas. El federalismo tiene que ser de cooperación, porque quien invierte lo hace en una Nación, más allá de la provincia”.

En esa línea, sostuvo que la competitividad del país depende de la articulación entre los distintos niveles de gobierno: “El riesgo país no es solo nacional, también depende de las provincias y los municipios. Si bajamos impuestos a nivel nacional, ese esfuerzo debe replicarse en todos los niveles”.

Bullrich también enfatizó la importancia de sostener acuerdos básicos para evitar ciclos de inestabilidad: “Hoy hay un consenso en torno al equilibrio fiscal, la seguridad jurídica y la necesidad de reglas estables que trasciendan los gobiernos. La Argentina no puede volver a desviarse de ese camino”.

Finalmente, la senadora hizo un llamado directo al sector empresario a asumir un rol activo en esta nueva etapa: “Estamos sacando muchas leyes, muchas con acuerdos amplios. Ahora ustedes tienen que convertir esas leyes en realidad”.

En ese sentido, concluyó: “La modernización laboral está hoy en manos de las empresas. Anímense a contratar, a invertir, a generar empleo. La Argentina está ofreciendo estabilidad y reglas claras. Es el momento de dar el paso”.