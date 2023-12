Patricia Bullrich: "Denunciaron que se cobraba $7.000 de multa por no ir a la manifestación"

La ministra reveló el contenido de las denuncias que recibió el 134. Reiteró que no se marchará en la calle.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que recibieron múltiples al 134 sobre cobro de multas por no ir la marcha piquetera por el aniversario del 20 de diciembre . “Denunciaron que se cobraba $7.000 de multa por no ir a la manifestación”, explicó sobre el protocolo antipiquete que debuta este miércoles.

"Hay denuncias que tienen identificado al piquetero barrial que los obliga a ir a la marcha", explicó la ministra y recalcó que "los chicos no pueden estar en la calle". En ese sentido, adelantó que las fuerzas de seguridad tiene en claro el protocolo a seguir en estos casos.

Nuevo protocolo antipiquetes y línea telefónica para denuncias

En un mensaje grabado, Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que el Gobierno "ya recibió 4.310 denuncias" en la nueva línea 134, creada para recibir denuncias hechas por beneficiarios de planes sociales que se sientan amenazados en caso de no marchar o manifestarse. "Hagan la denuncia en el 134, los vamos a defender. La ley se cumple y estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes. No van a perder el plan si no infringen la ley", solicitó el vocero.