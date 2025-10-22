Cumple 95 años Estela de Carlotto, un símbolo de los Derechos Humanos

La reconocida activista celebra su natalicio este miércoles. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le envió un sentido mensaje tras recibir su visita en San José 1111.

Estela de Carlotto , presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo e histórica dirigente por los Derechos Humanos, celebra este miércoles sus 95 años. Nacida un 22 de octubre de 1930, su vida dio un giró en 1977 cuando su marido - y posteriormente, su hija embarazada Laura - fueron secuestrados por la última dictadura cívico-militar argentina. Desde entonces, Carlotto se convirtió en una figura reconocida por su militancia y su búsqueda de los desaparecidos en el marco de la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia .

En el marco de su cumpleaños, Carlotto recibió un sentido mensaje por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien fue a visitar el pasado martes a su departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria por la condena recibida en el marco de la Causa Vialidad. "Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país", detalló la presidenta del Partido Justicialista.

En su juventud, la mujer se recibió de maestra y se casó con Guido Carlotto, un técnico químico con quien tuvo cuatro hijos: Laura, Claudia, Guido y Remo. Desde entonces, se dedicó a la docencia d urante 28 años hasta que su vida cambió con la llegada del último gobierno militar.

En 1977, tras la desaparición de su marido y de su hija, Carlotto se colgó el pañuelo blanco para pedir justicia y, también, para dar con el paradero de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, a quien finalmente encontró en 2014, tras 36 años de búsqueda. Desde 1989 preside la fundación Abuelas de Plaza de Mayo - de la que también fue parte de la línea fundadora - desde donde se sigue exigiendo respuesta por los desaparecidos.

Esta búsqueda le valió un lugar central en la política nacional. En 2025, a sus 95 años, Carlotto sigue siendo una voz escuchada, analizada e incluso criticada por los diferentes movimientos políticos del país e incluso la expresidenta Cristina recibió su visita en el marco de la conmemoración de su natalicio.

Este miércoles, la expresidenta compartió un sentido mensaje para Estela de Carlotto en el marco de la celebración del cumpleaños de la histórica dirigente. Ambas se reunieron el pasado martes en San José 1111, donde Cristina cumple su condena por la Causa Vialidad.

“La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”, expresó la exmandataria al compartir la publicación.

En su mensaje, Fernández de Kirchner agregó: “Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”. Su saludo se sumó a los de otros dirigentes del peronismo que también homenajearon a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en las redes sociales.

Entre ellos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó: “Que el Día Nacional del Derecho a la Identidad coincida con tu cumpleaños, más que una coincidencia es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha junto a las Abuelas”. Y cerró con un reconocimiento personal: “Felicidades, querida Estela, siempre hay fuerza si seguimos tu ejemplo”.