Crisis en La Libertad Avanza por estampida de fiscales en provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza no logra contener la crisis en el operativo de fiscalización en La Matanza a tan sólo cuatro días de las elecciones legislativas . Tras la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura a diputado nacional y la abrupta retirada de Javier Milei de la campaña en la provincia de Buenos Aires, ahora la Casa Rosada pierde a más de mil fiscales en el principal partido del conurbano bonaernse en medio de acusaciones cruzadas con el PRO por el desmanejo del operativo de control fondos para fiscalizar los votos.

En La Matanza hay más de 1.200.000 personas habilitadas para votar en el padrón y se tata del municipio con mayor cantidad de electores de todo el conurbano bonaerense. En las elecciones desdobladas del 7 de septiembre, La Libertad Avanza sufrió una paliza ante Fuerza Patria de Axel Kicillof en ese bastión electoral del PJ donde logró apenas 28,62% de los votos frente al 53,36% del peronismo.

Esta semana, el PRO que va en alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires dejó trascender que se retira de la fiscalización y denunció un presunto escándalo "por el mal manejo de los fondos destinados a la fiscalización continua en el distrito bonaerense de La Matanza". La crisis política de los libertarios con su principal socio electoral en La Matanza implica dar de baja a sus casi 1000 fiscales.

La raíz del conflicto está en las sospechas sobre el dirigente Luis "El Negro" Ontiveros, coordinador de LLA en la tercer sección y puntero que responde al eje Karina Milei-Sebastián Pareja. En el PRO aseguran que Ontiveros habría administrado de forma poco clara los recursos destinados al control electoral. Ya la semana pasada había sido cuestionado por presuntas irregularidades en el uso de los fondos, lo que generó una crisis de confianza en la alianza que representa a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

En el PRO temen que se repita el escenario del 7 de septiembre, fecha en la que se reportaron serias deficiencias en la fiscalización: ausencia de fiscales en numerosos centros de votación y falta total de transparencia en el uso de los fondos. Aquella jornada dejó expuesto un esquema de presunto desmanejo que ahora podría repetirse el próximo domingo.

Armado en la provincia de Buenos Aires

La crisis no es aislada. Además del PRO, también desde la agrupación Las Fuerzas del Cielo que comanda Santiago Caputo cuestionaron el armado electoral y el operativo de fiscalización a cargo de Pareja en la provincia de Buenos Aires. Más allá del rol de Ontiveros en la tercera sección electoral, también en la primera sección hubo fuertes cuestionamientos a Ramón "el nene" Vera por el operativo de fiscalización y la derrota que sufrió La Libertad Avanza en laos comicios de septiembre.

Este viernes se volverá a reunir la mesa bonaerense de La Libertad Avanza en Casa Rosada para para intentar encontrar una solución a la estampida de fiscales en La Matanza y a la crisis de confianza que atraviesa la sociedad política con el PRO que tiene a Alejandro Finocchiaro como su principal referente en ese municipio de la estratégica tercera sección electoral.

En paralelo, Diego Santilli ocupa la centralidad de la campaña y se mueve con autonomía en la provincia de Buenos Aires diseñando su propia agenda incluso disociada de las apariciones de Pareja, titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, y de la segunda candidata, Karen Reichardt. De hecho Pareja estuvo ayer en Lomas de Zamora sin Santillo haciendo campaña ya sin la presencia de Milei quien se despidió el viernes pasado de la provincia de Buenos Aires con una visita a Tres de Febrero.

Hoy estuvimos en Lomas de Zamora, donde nacimos @KarenReichardt1 y yo, junto a @MiriamNiveyro, los concejales electos del distrito y la mesa política local conversando con nuestros vecinos.



Los lomenses, como toda la Argentina, quieren un futuro próspero y grande para nuestro… pic.twitter.com/exByploQva — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 21, 2025

Javier Milei prepara cambios

En el marco de la reorganización del gabinete nacional anunciada por el Presidente para después de las elecciones legislativas de este domingo, también esta en duda la continuidad de Pareja como jefe de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la derrota en los comicios desdoblados de septiembre, la fallida candidatura de Espert, la errática campaña libertaria plagada de incidentes y protestas en el conurbano y el pronostico reservado para las legislativas donde Santilli se convirtió en la principal apuesta para intentar achicar la diferencia con el peronismo.

El "Colo" visitará hoy los municipios de Merlo, San Martín y Vicente López, todos de la primera sección electoral donde apuesta a cortar la diferencia de 14 puntos que Fuerza Patria le sacó a La Libertad Avanza en las elecciones de septiembre. . Este jueves, antes del inicio de la veda electoral, el primer candidato a diputado nacional irá Junín, Zárate y Campana, distritos de la segunda y cuarta sección para fidelizar el voto en el interior de la provincia. Por la tarde estará en Rosario junto a Milei en el cierre nacional.